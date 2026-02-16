“Buio fosforescente”, il nuovo thriller dell’autore savonese Alex Mariani

Savona. Si intitola “Buio fosforescente” il nuovo romanzo giallo firmato da Alex Mariani, autore nato e cresciuto nella città della Torretta, dove vive tuttora e alla quale è profondamente legato. Il libro, pubblicato da Booksprint Edizioni, segna un importante traguardo nel percorso di scrittura dell’autore savonese.

Il romanzo si presenta come un thriller contemporaneo che affronta temi attuali come la giustizia, la memoria e la responsabilità morale, intrecciando suspense narrativa e riflessione etica. Un lavoro che, come racconta lo stesso Mariani, è frutto di un lungo percorso di scrittura e revisione, con l’obiettivo di offrire ai lettori una storia capace di coinvolgere ma anche di far riflettere.

“Buio fosforescente arriva come una scossa narrativa nel panorama del thriller italiano contemporaneo – recita il comunicato ufficiale della casa editrice – È una storia che affonda le radici in un passato industriale tossico, fatto di silenzi, segreti e bonifiche mai realmente concluse. Un’opera che intreccia potere, corruzione, ferite personali e crimini economici, mettendo in scena personaggi mossi da ossessioni, traumi e senso di giustizia negato”.

Il libro segue storie parallele: un ex dipendente di un impianto chimico dismesso, segnato da un passato che riemerge con violenza silenziosa, e Allison Rinaldi, un’agente brillante della Polizia Postale che viene allontanata dopo aver scoperto movimenti finanziari sospetti legati a una potente azienda farmaceutica. Sullo sfondo, fabbriche abbandonate, archivi nascosti, società offshore, e un’Italia che si muove in bilico tra legalità e compromesso.

“Buio Fosforescente non offre eroi, ma sopravvissuti – spiegano dalla Booksprint – Non denuncia apertamente: mostra. È un romanzo che parla di ciò che resta quando la verità viene sepolta da scelte politiche, economiche e personali. Con uno stile cinematografico, asciutto e intenso, Mariani costruisce un mondo sensoriale e inquietante, facendo respirare al lettore la polvere, i corridoi industriali e le notti insonni dei protagonisti. Un’opera che colpisce per maturità narrativa, profondità emotiva e capacità di trasformare il dolore in azione. Un thriller introspettivo, moderno, pensato per chi cerca storie capaci di lasciare un segno”.

Alex Mariani è nato e cresciuto a Savona, dove tuttora vive, si è diplomato in chimica industriale. Attualmente lavora nel settore lattiero-caseario della provincia. Appassionato di narrativa noir e heavy metal, nei suoi romanzi unisce rigore realistico e atmosfere cupe. Ha pubblicato “La grotta delle bambole” con la BookSprint Edizioni.

“Buio fosforescente” è ora disponibile attraverso la casa editrice e ha avviato il proprio percorso di promozione. Il testo è disponibile sia nella tradizionale versione cartacea, sia in quella digitale.