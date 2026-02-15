Buca vicino al passaggio a livello: circolazione dei treni tra Albenga e Alassio sospesa per tre ore

Aggiornamento ore 20 da Trenitalia. In seguito dell’intervento dei tecnici Rfi la circolazione è da poco ripresa regolarmente. Dalle 17.50 si sono verificati rallentamenti fino a novanta minuti per due Intercity e dieci regionali, mentre tre Ic e altri regionali sono stati parzialmente cancellati.

Albenga. A causa di una buca che si è formata sulla strada in prossimità del passaggio a livello di Albenga è sospesa la circolazione dei treni sulla linea Genova-Ventimiglia tra Albenga e Alassio dalle 16.50 di oggi pomeriggio.

I tecnici sono al lavoro. L’intervento è complesso, ancora non sono noti i tempi necessari per il ripristino e la ripresa della circolazione ferroviaria.

Trenitalia ha fatto richiesto per i bus sostitutivi ma al momento non c’è disponibilità.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.