Borgio Verezzi. Apertura ufficiale del cantiere per il nuovo progetto del sottopasso ferroviario e ciclopedonale a Borgio Verezzi. Lo ha annunciato oggi il sindaco Renato Dacquino, dopo la conclusione dell’iter amministrativo sull’opera, finanziata da Regione Liguria con un valore stimato di 2,5 milioni di euro.

Risolti gli ultimi aspetti tecnico-proedurali, con la successiva assegnazione dell’intervento, si è finalmente arrivati al via dei lavori.

Il cantiere aprirà lunedì 16 febbraio, alle ore 15.00, sull’Aurelia, nell’area della nuova passeggiata a mare.

Oltre al primo cittadino e agli esponenti dell’amministrazione comunale, saranno presenti l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, i responsabili di RFI e ANAS, l’impresa vincitrice della gara e il team dei progettisti.

“Sarà un momento importante per la nostra comunità, considerato il valore e l’importanza dell’opera” ha evidenziato il sindaco Dacquino. “Un nuovo collegamento fondamentale per residenti e turisti, che garantirà piena sicurezza per chi vuole spostarsi tra l’abitato e il lungomare, in una zona strategica per il paese”.

La presentazione del nuovo sottopasso ciclopedonale di Borgio Verezzi

L’area interessata dai lavori, a ridosso del lungomare, vede oggi l’intersecarsi della statale Aurelia, della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e anche della strada comunale via XXV Aprile. Il lungomare è ricco di stabilimenti balneari, ristoranti e luoghi di aggregazione che, in aggiunta all’elevata circolazione di mezzi in transito sulla stessa Aurelia, determinano un’intensa fruizione da parte di pedoni e biciclette.

“Per questo la realizzazione della nuova infrastruttura risulta fondamentale, sia per superare la ‘barriera’ costituita dalla rete ferroviaria e dalla statale Aurelia, quanto per la complessiva sicurezza stradale e pedonale“.

Verranno inoltre realizzati parcheggi pubblici a raso: l’obiettivo è quello di migliorare la mobilità veicolare e ciclopedonale nell’area compresa fra via XXV Aprile, a senso unico di marcia, e viale Colombo, a doppio senso, con l’inserimento di nuovi marciapiedi.