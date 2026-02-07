Borghetto, corpo senza vita di una donna ritrovato vicino a piazza Pelagos: indagini in corso

Borghetto Santo Spirito. Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato intorno alle 8 di stamattina sugli scogli vicino a piazza Pelagos, nei pressi di Capo Santo Spirito a Borghetto.

Sul posto sono subito intervenuti i volontari di Pietra Soccorso con gli operatori del 118, insieme ai vigili del fuoco, agli uomini della polizia locale e dei carabinieri borghettini.

Purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare altro che confermare il decesso della donna.

Gli inquirenti hanno subito avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

Al momento non è ancora chiaro se la donna sia stata vittima di un malore improvviso o di un incidente o se, piuttosto, non si sia trattato di un gesto volontario.