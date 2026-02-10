Boissano Winter e campionato regionale invernale di lanci: oltre duecento in gara

Boissano. Meteo di stagione per questa seconda edizione di Boissano Winter, abbinata alla prima prova del campionato regionale invernale di lanci, sabato 31 gennaio.

Come prevedibile la concomitanza delle analoghe riunioni dedicate ai lanci nelle limitrofe Lombardia e Piemonte, oltre ad un calendario indoor piuttosto denso (pur con la penuria di piste dotate di anello), hanno influito sulla partecipazione di atleti e società, ma, nonostante ciò, anche in questa occasione si sono registrate oltre 200 presenze complessive, per la soddisfazione degli organizzatori (Atletica Arcobaleno Savona e Comitato Regionale Ligure Fidal, supportati da ASD Atletica Boissano Team e dai volontari del Boissano Team, PA Croce di Malta Boissano ed Associazione Protezione Civile di Boissano e Toirano).

Partiamo dalla sessione dedicata alla prima prova del campionato invernale di lanci.

Non ha deluso le attese l’azzurro genovese (cresciuto nel Cus Genova ed oggi in canotta Fiamme Azzurre) Davide Costa che ha sparato due “martellate” oltre i 70 metri, con il miglior lancio realizzato all’ultimo dei 6 tentativi a disposizione che ha raggiunto la ragguardevole misura di 71,06.

Restando al martello, ma spostandoci alla gara femminile, è tornata in pedana Ilaria Marasso che nell’occasione ha sfiorato i 52 metri, chiudendo a 51.98.

Altro protagonista di giornata è stato l’atteso Giordano Musso (CUS Genova), dominatore del getto del peso con una miglior misura di 15,95.

Buona misura nel giavellotto allievi per Daniel Fazio (neo allievo dell’Atletica Arcobaleno) che si è imposto con un miglior lancio di 42.40.

Venendo alle gare di Boissano Winter è arrivato il primo “botto” all’aperto della giovane e talentuosa cussina Valentina Faga: 41.26 sui 300 fatto in questa data è un crono considerevole per una cadetta che la propone sin d’ora come una delle protagoniste dell’annata 2026.

I 300 maschili hanno visto l’affermazione di Emiliano Veirana (Arcobaleno) in 37.59.

La attesa sfida sui 600 donne ha visto prevalere in maniera piuttosto netta Martina Stranieri (Alba Docilia) sulla “sfidante” Irene Sinesi (Arcobaleno). Il cronometro recita: 1.37.56 contro 1.40.58.

Buon terzo posto per la combattiva Asia Zucchino (Arcobaleno) che ha chiuso in1.41.28.

E, sulla distanza dei 2.000 metri, celebriamo due nuovi record nazionali tra i master.

A realizzarli Giuseppe Lombardo (Maratoneti Genovesi) nella categoria SM70 e l’irriducibile Franco Roccella (Zena Runners) nella categoria SM80.

Ed ora, per quanto riguarda l’impianto sportivo di via Marici, attendiamo la nuova stagione, con l’atteso ritorno di Boissano Spring, in calendario per sabato 28 marzo.

Podio 600 maschili

Podio 600 femminili