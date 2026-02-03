Bloccata sul Cadibona per ore, donna diabetica rischia l’ipoglicemia a causa del traffico paralizzato

Savona. Bloccata sul colle di Cadibona per quasi tre ore, una donna diabetica rischia l’ipoglicemia e conseguenze più gravi per la sua salute perchè non riesce a mettere in carica il microinfusore di insulina.

E’ accaduto ieri pomeriggio, 2 febbraio, quando, dopo l’incidente avvenuto lungo la A6 con un camion ribaltato, l’autostrada è rimasta chiusa per ore e, in concomitanza, un mezzo pesante in avaria ha bloccato la Sp 29. Risultato: traffico paralizzato e nessun collegamento tra la Valbormida e Savona. A raccontare la disavventura è una donna che vuole rimanere anonima e che, ancora oggi, accusa un malessere dovuto allo stress fisico patito.

Francesca (così la chiamiamo con un nome di fantasia), vive in Valbormida e ieri è partita con la figlia alla volta di Chiavari, dove è in cura per la sua patologia. Al ritorno, dopo essere scesa alla stazione, ha preso il bus delle 16.30 da Savona che, poco dopo, si è fermato in coda. Dopo qualche minuto l’autista del mezzo è stato informato del fatto che a causa di un camion intraversato il traffico era bloccato in entrambe le direzioni. Nel frattempo il livello di glicemia nel sangue di Francesca ha iniziato a scendere e lei, accusando i primi malesseri, ha mangiato alcune caramelle specifiche che porta sempre con sè in caso di emergenza. Non solo, il suo microinfusore di insulina, però, si stava scaricando e non garantiva più il giusto dosaggio. Il cavetto era a casa, e quando la donna ha capito che la situazione sarebbe peggiorata ha chiesto aiuto.

Gli agenti della Polstrada si sono prodigati per aiutarla, ma l’unica soluzione sarebbe stata quella di accompagnarla all’ospedale San Paolo, dove, però, lei non avrebbe potuto rimettere in funzione l’apparecchio. Per fortuna alle 19.20 circa è riuscita a varcare la soglia di casa, contando, in pochi chilometri di percorrenza, quelli cioè mancanti dal punto di stop alla sua abitazione, 68 camion pronti a ripartire con un senso unico alternato.

Ciò che Francesca vuole sottolineare è la forte criticità delle infrastrutture savonesi, ma anche il fatto che in quelle ore di paralisi i mezzi di soccorso sarebbero stati in seria difficoltà a trasportare pazienti gravi vista la presenza così massiccia di mezzi pesanti che, ogni giorno, transitano lungo la Sp 29. La donna sta meglio, oggi non è andata al lavoro perchè il suo fisico è ancora provato dalla disavventura di ieri, soprattutto perchè per un diabetico (specie di tipo 1 come lei) anche l’agitazione e un forte stress possono giocare brutti scherzi.