Bilancio positivo per il nido intercomunale di Bardineto dopo sei mesi di attività

Il vice sindaco Massone: "Continuiamo ad investire in questa realtà così importante per le famiglie"

Bardineto Asilo Intercomunale

Bardineto. A poco più di sei mesi dalla sua inaugurazione il nuovo asilo nido intercomunale di Bardineto e Calizzano vanta un bilancio positivo ed è pronto ad accogliere altri piccoli utenti, dai 3 ai 36 mesi, nei locali di via Roma.

A fare il punto della situazione è il vice sindaco Marco Massone: “Attualmente sono cinque i bimbi iscritti, la capienza massima é di otto pertanto ci sono ancora posti liberi. La presenza di due educatrici che preparano in loco i pasti per i piccoli rende l’ambiente più famigliare e attento ad ogni esigenza. Il Comune di Bardineto crede molto in questo progetto, a tal punto che grazie al Fondo di solidarietà è stato istituito un bonus comunale per le famiglie, cumulabile con quello INPS e regionale”.

L’orario di aperture di “Bolle di Sapone” è dalle 8 alle 16, con flessibilità sia in entrata che in uscita, e la spesa oscilla tra 70 e i 400 euro al mese, tutto compreso, in base al reddito.

“Siamo soddisfatti del servizio e continueremo ad investire per sostenerlo, nella speranza che rappresenti un valore aggiunto anche per eventuali e future famiglie che vogliano venire ad abitare in alta valle”, conclude Massone.

