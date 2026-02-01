Biker infortunato sulle alture di Giustenice, trasferito in elicottero al Santa Corona

Giustenice. E’ stato trasferito in elicottero al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il biker che, intorno alle 11 di stamattina, si è infortunato sulle alture di Giustenice.
Sul posto sono intervenuti i volontari di Pietra Soccorso ed i vigili del fuoco.
Vista la zona particolarmente impervia, i soccorritori hanno chiesto il supporto dell’elicottero Grifo.
Il paziente, dunque, è stato caricato a bordo del mezzo aereo, che poi lo ha trasportato in codice giallo al nosocomio pietrese.
Più informazioni