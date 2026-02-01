  • News24
Soccorso

Biker infortunato sulle alture di Giustenice, trasferito in elicottero al Santa Corona

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pietra Soccorso ed i vigili del fuoco

elicottero elisoccorso grifo

Giustenice. E’ stato trasferito in elicottero al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure il biker che, intorno alle 11 di stamattina, si è infortunato sulle alture di Giustenice.

Sul posto sono intervenuti i volontari di Pietra Soccorso ed i vigili del fuoco.

Vista la zona particolarmente impervia, i soccorritori hanno chiesto il supporto dell’elicottero Grifo.

Il paziente, dunque, è stato caricato a bordo del mezzo aereo, che poi lo ha trasportato in codice giallo al nosocomio pietrese.

 

