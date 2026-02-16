Biker 14enne perde il controllo della bici e cade: intervento del soccorso alpino e dei vigili del fuoco

Finale Ligure. Intervento, in zona Calvisio, da parte del Soccorso alpino e speleologico Liguria e dei Vigili del fuoco per un biker di 14 anni, italiano, che si è infortunato.

Dopo aver perso il controllo della bicicletta, il giovane è finito sotto il sentiero e si è procurato una forte contusione ad una caviglia.

È stato raggiunto dal personale di soccorso, stabilizzato, sistemato su barella e portato sulla strada che distava circa 150 metri.

Lì è stato preso in consegna dalla pubblica assistenza locale che lo ha trasportato per accertamenti all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.