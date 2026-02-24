Biblioteca di Alassio, un anno di eventi per il 25° anniversario della nuova sede e l’80° dalla sua fondazione

Alassio. Si è svolta oggi presso l’Auditorium della Biblioteca Civica Renzo Deaglio di Alassio la Giornata istituzionale per celebrare i 25 anni da quel sabato del 2001 in cui si inaugurò la nuova sede prospicente il mare che le valse fin da subito l’appellativo di “Biblioteca sul Mare”.

In questa occasione – nella quale sono intervenuti il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il consigliere incaricato alla Biblioteca Mariacristina Boeri, il capogruppo di maggioranza del Comune di Alassio e consigliere regionale Rocco Invernizzi, il dirigente comunale Francesco Parrella, il direttore generale della società partecipata Gesco, Igor Colombi, il direttore della Biblioteca Paolo Quattropani ed il consigliere comunale e regionale Jan Casella – è stato presentato il programma che la Biblioteca porterà avanti nei prossimi mesi.

Tra le iniziative ideate – accanto a quelle consolidate, tra cui si annoverano “Alassio di Venerdì”, le rassegne cinematografiche, i laboratori per i bambini ed il “Club della Musica” – venerdì 27 febbraio, dalle 21 alle 23, si terrà il primo appuntamento di “In Biblioteca per Gioco“, destinato a tutti coloro che vorranno passare una serata a giocare a scacchi o ai giochi da tavolo che saranno resi disponibili. Si potrà anche portare i propri giochi o partecipare anche solo assistendo ai giochi che si terranno. Martedì 24 e mercoledì 25 marzo ci sarà la Maratona letteraria in occasione del Dantedì che dal 2020 celebra la grandezza di Dante Alighieri. In questa occasione, nell’arco di due giorni, verrà tentata la lettura integrale della Divina Commedia.

Proprio per questo verranno coinvolti 100 lettori volontari, uno per ogni Canto. A seguire, con date da definirsi, si terranno una nuova Tombola letteraria (la prima si è tenuta a dicembre nel periodo natalizio), una Caccia al tesoro letteraria ed è anche nelle intenzioni la realizzazione di un Reading in spiaggia nel periodo estivo. L’importante incontro di economia finanziaria con Marco Parlangeli, dal titolo “Capire il mondo della finanza”, inizialmente previsto per il 27 febbraio, sarà posticipato al 22 maggio per rendere possibile coinvolgere ancora più ampiamente i professionisti del settore finanziario, grazie alla collaborazione con l’Assessorato al Bilancio del Comune di Alassio guidato da Patrizia Mordente.

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, dichiara: “È una grande emozione celebrare il traguardo dei primi 25 anni della nuova sede della Biblioteca Civica di Alassio. Un luogo straordinario, non solo per la bellezza della sua collocazione – nello storico palazzo affacciato sul mare che le è valso il nome di Biblioteca sul Mare – ma perché nel tempo è diventato una vera e propria seconda casa per residenti e visitatori. La Biblioteca Renzo Deaglio è uno spazio vivo, dinamico e inclusivo, sempre più frequentato grazie alla qualità dei servizi offerti e a un programma di iniziative culturali di altissimo livello, capace di coinvolgere pubblici di ogni età. Per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento al consigliere incaricato alla Biblioteca, Mariacristina Boeri, al direttore Paolo Quattropani, alla nostra società partecipata Gesco, che da anni cura con competenza la gestione della struttura, e a tutti i collaboratori che ogni giorno contribuiscono a garantire un servizio di eccellenza. La Biblioteca Civica di Alassio è non solo un presidio culturale di primo piano, ma anche un esempio concreto di inclusione e crescita condivisa: a tale proposito desidero ricordare come la Biblioteca ospiti, al quarto piano, l’importante progetto di inclusione sociale realizzato dalla Cooperativa Sociale Jobel, da ANFFAS e dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio: il social bar NonUnoMeno – apprezzato recentemente anche dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli – che offre servizi di bar e ristorazione attraverso un percorso di inserimento lavorativo rivolto a persone con disabilità e fragilità sociali, che operano con grande professionalità ed entusiasmo”.

Il consigliere incaricato alla Biblioteca, Mariacristina Boeri, aggiunge: “Questo anniversario rappresenta non solo un momento celebrativo, ma anche e soprattutto l’occasione per raccontare l’importante percorso di crescita che la Biblioteca Renzo Deaglio ha compiuto negli ultimi anni. I dati di partecipazione e di accesso ai servizi testimoniano un aumento significativo dell’utenza, con una presenza sempre più trasversale che coinvolge bambini, giovani, famiglie, studenti, persone over 65 e turisti. Questo risultato ci rende orgogliosi del lavoro fatto per rendere la Biblioteca un bene comune ed uno spazio aperto, capace di andare ben oltre il prestito librario per proporsi come luogo di incontro, approfondimento e socialità. Il programma di iniziative presentato oggi – che affianca appuntamenti ormai consolidati a nuove proposte – nasce proprio dall’ascolto delle esigenze dei nostri utenti e dalla volontà di sperimentare linguaggi diversi per avvicinare sempre più persone alla cultura. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, investendo nella qualità delle attività, nell’innovazione dei servizi e nella partecipazione attiva degli utenti”.