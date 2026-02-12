Baykar Piaggio, incontro all’Unione Industriali: confronto sul piano finanziario

Liguria. L’assemblea dei lavoratori che si è svolta oggi presso lo stabilimento Piaggio di Villanova d’Albenga, con al centro il rinnovo contrattuale di categoria, è stata l’occasione per fare il punto sul futuro dell’azienda aeronautica, con riferimento al confronto richiesto alla nuova proprietà, il gruppo turco Baykar, sul piano finanziario e di investimenti, fondamentale per dare gambe e fiato allo stesso piano industriale che era stato presentato dall’azienda.

Per la mattinata del 25 febbraio, infatti, è stato calendarizzato un incontro con le sigle sindacali e la Rsu presso l’Unione Industriali di Savona. E all’assemblea odierna erano presenti anche i tre segretari nazionali: Marco Giglio Fim-Cisl, Simone Marinelli Fiom-Cgil e Giacomo Gambardella Uil-Uilm.

I sindacati di categoria attendono, infatti, di conoscere i numeri esatti del budget di Baykar e capire, quindi, le produzione dei velivoli e i relativi carichi di lavoro. Segnali positivi erano arrivati dal settore dei motori, “ma serve conoscere le risorse complessive che saranno messe in campo per delineare le prospettive occupazionali reali” hanno affermato Antonio Apa – coordinatore regionale Uilm – e Patrizio Lai – segretario generale Uilm Savona -Imperia.

“Auspichiamo che si possa arrivare ad un confronto dettagliato sulle Business Unit per una discussione relativa agli stessi accordi di secondo livello e condivedere una contrattazione integrativa” concludono i due esponenti sindacali.

Sul tavolo, inoltre, la produzione di droni, la joint venture con Leonardo e gli asset strategici per la nuova proprietà, considerando le opportunità fornite dalle commesse della Difesa così come dal mercato internazionale. In primis sullo sviluppo del P180, anche sull’annunciato potenziamento del comparto della manutenzione e del supporto tecnico.