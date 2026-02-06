Baseball5, al via il primo campionato: la Cairese risponde presente

Cairo Montenotte. La stagione 2026 prende il via fissando un tassello nella storia: il primo campionato italiano di Baseball5.

Nel palazzetto dello sport di Cairo Montenotte la società Baseball Cairese fa il suo esordio nel campionato ufficiale FIBS, vincendo il primo confronto con le Albisole Cubs Aquila Finale, valevole per la categoria Youth (nati dal 2008 al 2013).

La giornata prevedeva due eventi: le gare valevoli per il campionato italiano ed il Torneo Città di Cairo. Nella prima parte la Cairese ha avuto la meglio sulle Albisole Cubs Aquila Finale con il punteggio di 9-3 e 15-2; nella seconda parte il torneo ha visto la partecipazione di una seconda squadra cairese e di una selezione sperimentale di Aosta.

Le formazioni valbormidesi erano così composte.

Cairese “A” con Malatesta F., Claudio L., Cionti J. Gjataj M., Colorado M., Sechi Giulio, Shuhaiev M.

Cairese “B” con Anez M., Baccino F., Sechi Giacomo, Gabbani A., Beltrame A.; in prestito dal Softball Star Cairo Bartolini G. e De Bon S.

Le compagini guidate dal professor Ghidetti Giovanni e dal coach Pascoli Giampiero si sono rese protagoniste anche nel torneo nel quale la formazione valbormidese Cairese “A” ha concluso al primo posto imbattuta, seguita da Aosta, Cairese “B” ed Albisole Cubs Aquila Finale.

Erano presenti alla giornata storica l’assessore allo sporti di Cairo Marco Dogliotti, Flavio Arena consigliere federale del CNT, Flavio Pomogranato delegato regionale, Maurizio Balla responsabile nazionale del Baseball5, Simona Rebella ed Alessandro Veglia rispettivamente presidente e vicepresidente della Cairese.

Cairo da anni ha investito in questa disciplina in collaborazione con l’Istituto comprensivo che ha inserito il baseball tra le tante discipline sportive a disposizione (la partecipazione alle finali nazionali del campionati studenteschi a Roseto degli Abruzzi nel 2023 è ancora viva nel ricordo dell’istituto). La collaborazione con l’Istituto è continuata tanto che la scuola è stata tra i protagonisti sia nel 2024 a Siracusa sia nel 2025 a Lignano Sabbiadoro, rappresentando la Liguria alle fasi finali del Trofeo Coni.

A volere cercare a fondo nella storia, il legame di Cairo con questa disciplina parte nel 2020: è doveroso infatti ricordare il campionato europeo di Vilnius, in Lituania, che ha visto, tra i protagonisti di quella manifestazione, i fratelli Marco e Matteo Pascoli, vestire la maglia dell’Italia insieme a coach Balla. Quella nazionale, dopo una striscia positiva di sei vittorie, cedette in semifinale prima con la Francia e poi con la Russia fermandosi ad un onorevole quarto posto.

Prossimo impegno in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Cairo il torneo interno per la qualificazione al Trofeo Coni; la società Cairese, dal proprio canto, cercherà di presenziare quanto più possibile ai tornei che si stanno organizzando in giro per l’Italia.

Il logo dell’evento di baseball5 in Liguria

Cairese “B” seconda classifica a pari con l’Aosta

La formazione di Albisola e Finale

La formazzione dell’Aosta seconda classificata