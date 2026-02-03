Baseball Club Cairese, successo per la tappa casalinga della Western League

Cairo Montenotte. Domenica 1 febbraio si è svolta l’ottava giornata della Western League organizzata dal Baseball Club Cairese presso il rinnovato palazzetto comunale. Una splendida giornata di baseball giovanile in cui circa settanta bambini e ragazzini tra gli 8 e 12 anni si sono sfidati in ben 10 appassionanti partite, tutti contro tutti, sotto gli occhi di un pubblico caldo e numeroso.

La Cairese, così come nei precedenti concentramenti, ha partecipato con le due squadre dei Lions e dei Tigers, protagoniste della prima sfida, spuntata di un soffio per 3-2 dai Lions. Partita molto equilibrata, belle battute, belle azioni difensive, e soprattutto tanta sportività tra compagni di squadra, rivali per una domenica.

Ma le buone notizie non finiscono qui perché nei successivi due incontri le due squadre biancorosse hanno entrambe avuto la meglio sui Roosters di Mondovì, anche in questo caso al termine di due belle partite molto combattute.

Molto più impegnativi gli incontri successivi contro il Settimo Baseball e le agguerrite ragazze del Settimo Flames. Le due compagini torinesi, sicuramente più esperte, hanno vinto tutti gli incontri della giornata, mentre il derby è andato ai maschietti del Settimo Baseball.

Una giornata comunque molto positiva sia per gli organizzatori, sia per l’allenatore della squadra Cairese Stefano Bellino che commenta così: “Sono molto contento della crescita di tutto il gruppo, molto bene i nuovi acquisti, che si stanno integrando con grande passione. Sono anche soddisfatto delle scelte fatte insieme alla società ad esempio l’iscrizione di due squadre al campionato invernale della Western League. Avere venti bambini che giocano tutte le partite di un concentramento è faticoso ma da grandi soddisfazioni”.

Prossimo appuntamento con la Western League sabato 22 febbraio a Mondovì in cui i giovani cairesi affileranno ulteriormente le armi in vista della finalissima di Novara.