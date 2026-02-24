Bando Rigenerazioni, Ferro e Scajola incontrano i comuni liguri: “Nuove opportunità per l’entroterra”

Liguria. Il vicepresidente e assessore regionale alla Formazione Simona Ferro e l’assessore regionale alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola hanno incontrato oggi i Comuni liguri per un confronto, promosso in condivisione con Anci Liguria, sul bando ‘RiGenerazioni’. Si tratta di un’iniziativa di formazione finanziata con 4 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus 2021-2027. La misura, aperta dal 15 gennaio, sarà attiva fino al 17 marzo ed è stata inserita nella programmazione 2025 all’interno dei piani integrati per l’entroterra. L’obiettivo è quello di favorire il lavoro nei territori più periferici ed è rivolto a persone disoccupate o inattive, maggiorenni e residenti o domiciliate in Liguria.

A candidare i progetti possono essere partenariati composti da un massimo di cinque soggetti, che dovranno includere obbligatoriamente almeno un Comune ligure non costiero, un organismo formativo accreditato e un soggetto accreditato per i servizi al lavoro (eventualmente coincidente con l’organismo formativo, se in possesso di entrambi gli accreditamenti).

“Il dialogo e il confronto costante con i Comuni è alla base della nostra attività amministrativa – spiegano Ferro e Scajola-. Insieme ad Anci abbiamo elaborato il bando ‘RiGenerazioni’ e oggi lo abbiamo voluto illustrare a tutti gli interessati. Siamo convinti che questa iniziativa possa dare nuove opportunità a chi abita i territori interni. Puntiamo infatti a finanziare proposte con percorsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari o work experience, per avvicinare concretamente i destinatari al mondo del lavoro. Come ribadito oggi ai Comuni coinvolti nei partenariati sarà attribuito un ruolo operativo nella progettazione e nell’attuazione degli interventi. Vogliamo sostenere al tempo stesso cittadini e territori, promuovendo nuova occupazione e contrastando lo spopolamento dell’entroterra. Regione Liguria dimostra, ancora una volta, massima attenzione verso tutto il territorio, dalla costa alle aree interne, e soprattutto la piena disponibilità e collaborazione con gli enti comunali”.

L’iniziativa prende avvio dalla programmazione deliberata dalla Giunta regionale nel gennaio 2025, seguita da un’indagine territoriale condotta con Anci Liguria e da una serie di incontri con Comuni e stakeholder. Il bando è gestito da Alfa, l’agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento. Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura online attraverso la piattaforma Open/golfo.

“L’avviso RiGenerazioni mette al centro l’entroterra e le aree interne, offrendo una risposta concreta e misurabile ai bisogni emersi dai territori – afferma il direttore generale di Anci Liguria Pierluigi Vinai – La collaborazione tra Anci e Regione ha permesso di costruire un Avviso ‘su misura’ per i nostri Comuni: non si tratta solo di erogare risorse, ma di attivare un processo di presidio costante, dove le attività di sviluppo delle risorse umane, insieme a quelle economiche, costituiscono degli strumenti utili a contrastare lo spopolamento e ridare vita alle nostre comunità locali”.