Bando affitti 2025, il Comune di Varazze stanzia risorse per 85mila euro

Varazze. Si è concluso il Bando Affitti 2025, uno degli strumenti attraverso cui l’amministrazione comunale di Varazze “continua a garantire un supporto concreto alle famiglie e alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica”.

“Negli ultimi anni l’amministrazione ha scelto di rafforzare le politiche di sostegno sociale, consapevole di come alcune spese fondamentali – a partire dal canone di locazione – incidano in modo sempre più significativo sui bilanci familiari – spiega l’amministrazione varazzina – L’affitto rappresenta oggi una delle voci di costo più pesanti per molte famiglie, in un contesto economico segnato dall’aumento generale del costo della vita”.

Per il Bando Affitti 2025 sono state messe a disposizione risorse comunali pari a 85.000 euro. Sono pervenute 132 istanze, di cui 128 ammesse a contributo e 4 escluse per mancanza dei requisiti previsti. I contributi riconosciuti si collocano mediamente tra i 700 e i 900 euro, con un importo massimo di 1.027 euro e un importo minimo di 211 euro, consentendo di “distribuire il sostegno in modo equilibrato e proporzionato alle diverse situazioni”.

“Un elemento particolarmente significativo di questo intervento è rappresentato dal fatto che l’erogazione dei contributi è stata interamente sostenuta dal bilancio comunale. In passato questo tipo di misura era supportata da enti sovraordinati; oggi, nonostante il venir meno di tali risorse, l’amministrazione ha ritenuto imprescindibile mantenere attivo il bando, assumendosi direttamente l’onere finanziario.”

“Abbiamo scelto di non arretrare – sottolinea il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici – perché il sostegno alle famiglie non è un intervento accessorio, ma una priorità. Il Bando Affitti si inserisce in un insieme più ampio di politiche sociali che il Comune porta avanti con continuità, insieme ad altre misure di supporto alle persone fragili e in difficoltà.

L’amministrazione ribadisce così “una visione di lungo periodo, orientata alla tutela della coesione sociale e alla vicinanza concreta ai cittadini, soprattutto a coloro che vivono situazioni di maggiore vulnerabilità. Un impegno che proseguirà anche nei prossimi anni – conclude il sindaco – compatibilmente con le risorse disponibili, nella convinzione che investire nel sostegno alle famiglie significhi investire nella tenuta e nel futuro della comunità”.