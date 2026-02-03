  • News24
Spavento

Balestrino, signora smarrita nei boschi soccorsa con l’elicottero

L'allarme intorno alle 16 e 15 di oggi, sul posto ambulanza e personale dei vigili del fuoco

elisoccorso asl 2

Balestrino. Attimi di paura per una signora che nel pomeriggio di oggi si è smarrita nei sentieri boschivi del comprensorio territoriale di Balestrino.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, la donna era uscita questa mattina per una camminata lungo il percorso che conduce a Monte Croce, ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e si è smarrita, senza riuscire a trovare la via del ritorno.

Intorno alle 16 e 15, considerato l’imbrunire, con il suo telefono ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di unità cinofile, oltre ai militi della Croce Rossa loanese, ma è stato l’elicottero in volo nella zona a trovare la signora, che non era riuscita a fornire indicazioni precise sulla sua esatta posizione.

Alla fine è stata raggiunta e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lei nessuna ferita, solo tanto spavento: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

