Balestrino, signora smarrita nei boschi soccorsa con l’elicottero

Balestrino. Attimi di paura per una signora che nel pomeriggio di oggi si è smarrita nei sentieri boschivi del comprensorio territoriale di Balestrino.

Secondo quanto appreso sull’accaduto, la donna era uscita questa mattina per una camminata lungo il percorso che conduce a Monte Croce, ma ad un certo punto ha perso l’orientamento e si è smarrita, senza riuscire a trovare la via del ritorno.

Intorno alle 16 e 15, considerato l’imbrunire, con il suo telefono ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l’ausilio di unità cinofile, oltre ai militi della Croce Rossa loanese, ma è stato l’elicottero in volo nella zona a trovare la signora, che non era riuscita a fornire indicazioni precise sulla sua esatta posizione.

Alla fine è stata raggiunta e trasportata con l’elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Per lei nessuna ferita, solo tanto spavento: le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.