Baia Alassio, Sardo: “Leoni in campo, quattro gatti di Alassio sugli spalti: che delusione!”

Alassio. “Sono deluso e, visto il risultato del campo, potrebbe sembrare per quel motivo, ma non lo è. Lo sono perché ho visto dei ragazzi andare al limite delle proprie forze per portare a casa un risultato calcistico che, diciamocelo, nell’economia delle nostre vite dovrebbe contare poco, però non è così…”

Esordiscono in questo modo le dichiarazioni di Mister Sardo dopo la partita di ieri con l’Albissole, che si è conclusa con la sconfitta giallonera, ma che ha registrato una prestazione (ancora una volta) di alto livello da parte di tutta la squadra.

“Questi ragazzi hanno dato tutto contro la prima della classe, onorando una maglia e i colori della città fino all’ultima goccia di sudore. Poi guardi in alto e vedi duecento persone dell’Albissole e quattro gatti di Alassio. Da oggi, sono sicuro che spunteranno nei bar tanti professori a spiegare che loro (pur non essendo presenti) avrebbero fatto meglio“.

Grande amarezza nelle parole di riflessione dell’allenatore giallonero, ma la sua promessa resta comunque quella di continuare a lavorare con la massima energia, nonostante tutto: “Conoscevo l’apatia della città per il calcio e ieri ne ho avuto la conferma. Peccato, perché allo stadio avrebbero visto dei leoni in campo e sarebbero stati fieri di loro. Noi siamo diversi e ci saremo fino alla fine”.