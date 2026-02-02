Savona. Nel primo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A6 Torino–Savona, al km 118, in direzione Savona, per un incidente stradale che ha coinvolto un autoarticolato. A seguito del sinistro, l’autostrada A6 Torino–Savona è al momento chiusa nel tratto compreso tra Altare e il bivio A6/A10 Savona in direzione del bivio A10.

Si registrano code per un chilometro tra Millesimo e Altare, in direzione Savona.

Sul posto sono intervenuti la squadra di Savona e il funzionario di servizio dei vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo pesante si è ribaltato sulla carreggiata. Al momento non è nota la dinamica dell’incidente. Per raggiungere il luogo dell’intervento, i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco hanno dovuto percorrere circa 3 km contromano lungo il tratto autostradale, in condizioni di emergenza e in coordinamento con gli enti preposti.

L’autista è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Bianca di Altare e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e il Servizio Autostrade per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

Si registrano disagi alla viabilità anche sul Cadibona. La Provincia di Savona, infatti, informa che, a causa di un mezzo pesante in avaria, la circolazione è attualmente bloccata lungo la Strada Provinciale 29. Il traffico proveniente da Savona verrà temporaneamente bloccato all’interno del territorio comunale.

Aggiornamenti in corso.