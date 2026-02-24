Auto si ribalta a Millesimo, nei pressi della galleria Ruffino: a bordo tre giovani

Millesimo. Auto si ribalta nei pressi della galleria Ruffino, lungo la Sp 28 bis, a Millesimo: a bordo tre giovani che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Non si conosce la dinamica del sinistro, avvenuto poco prima delle 11 di questa mattina, in cui è rimasta coinvolta la Fiat Panda, il cui autista ha probabilmente perso il controllo del mezzo proprio in uno dei punti più critici del tratto, dove sono presenti curve spesso pericolose, specie in inverno, per le condizioni del manto stradale.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce bianca di Carcare e l’automedica infermierizzata India, oltre ai Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. I tre giovani, rimasti illesi, hanno rifiutato il trasporto in ospedale.