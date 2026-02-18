  • News24
Risposta

Ausiliari del traffico Savona, Tpl replica a Santi: “Attività svolta nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni del Comune”

"Gli ausiliari del traffico operano seguendo procedure definite e non con finalità sanzionatorie indiscriminate. Sensibilizzeremo sicuramente a tal riguardo"

Savona. “Desideriamo ribadire che l’attività di gestione della sosta sul territorio della città di Savona viene svolta nel rispetto delle norme vigenti e delle indicazioni ricevute dal Comune con l’obiettivo di garantire equità, rotazione dei posti auto e corretta fruizione degli spazi pubblici”. Con queste parole Tpl replica alle dichiarazioni del consigliere Pietro Santi in merito all’attività degli ausiliari del traffico.

“Prendiamo atto delle osservazioni espresse dal consigliere e riteniamo utile cogliere questa occasione per favorire un confronto costruttivo e basato su elementi concreti. Gli ausiliari del traffico operano seguendo procedure definite e non con finalità sanzionatorie indiscriminate. Sensibilizzeremo sicuramente a tal riguardo”.

“Siamo consapevoli dell’importanza del buon senso operativo e della necessità di mantenere un rapporto di fiducia con i cittadini: per questo motivo l’azienda si dichiara pienamente disponibile a incontrare il consigliere Santi invitandolo sul campo così da poter osservare le modalità operative, i vincoli normativi e margini di discrezionalità effettivamente esistenti. Il dialogo e la trasparenza restano per noi strumenti fondamentali“, concludono.

Ausiliari del traffico a Savona, Santi: “I furbastri vanno sanzionati, ma non va fatta la caccia alla streghe. Serve buon senso”
