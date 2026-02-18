Ausiliari del traffico a Savona, Santi: “I furbastri vanno sanzionati, ma non va fatta la caccia alla streghe. Serve buon senso”

Savona. “In questi giorni ricevo segnalazioni e lamentele sull’operato degli ausiliari del traffico che – a detta dei segnalanti – sarebbero inflessibili e non consentirebbero neppure il tempo agli automobilisti di scendere dall’automobile e prendere il ticket che convalida l’avvenuto pagamento. Non c’è dubbio che i furbastri vanno puniti e sanzionati con ogni mezzo ma neanche va fatta una caccia alle streghe”.

“Ieri – prosegue Santi – da quanto mi è stato riferito un cittadino è stato multato e la differenza di orario tra il verbale di infrazione e l’orario di emissione del ticket è di un solo minuto. Non essendo presente a nessuno dei casi evidenziati non posso dare un giudizio sull’operato degli ausiliari del traffico ma solo auspicare un po’ di tolleranza e di comprensione“.

“In città ci sono già troppe tensioni su vari argomenti e non è il caso di crearne altre. Questo mio intervento vuole essere un contributo al buon senso da utilizzare sempre ma specialmente in questa circostanza. Faccio quindi appello al Sindaco, alla dirigenza di TPL e al comando di Polizia Municipale affinché vengano date indicazioni operative di buon senso e non finalizzate solo a fare cassa per il Comune”.