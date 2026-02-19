Atti vandalici a Ortovero: denuncia ufficiale del Comune

Il Comune di Ortovero ha presentato una denuncia formale ai Carabinieri in seguito a una serie di atti vandalici avvenuti nel mese di febbraio 2026.

La segnalazione è stata raccolta il 17 febbraio 2026 presso la Stazione dei Carabinieri di Villanova d’Albenga. A presentare denuncia è stato il sindaco Osvaldo Geddo, che ha esposto i fatti accaduti nei giorni precedenti.

La confraternita di Santa Caterina d’Alessandria ha segnalato che l’edificio situato dietro la canonica e dietro la chiesa parrocchiale, in via Chiesa n. 26, era stato imbrattato con scritte realizzate tramite vernice spray. Le telecamere di sicurezza installate nel Comune hanno fornito immagini che sono state salvate per i dovuti approfondimenti.

Un secondo episodio si è verificato lo scorso weekend, presumibilmente nottetempo. Un dipendente comunale, recatosi lunedì mattina nel piazzale di via Oliveto per prelevare lo scuolabus destinato al trasporto degli alunni, ha constatato danneggiamenti al mezzo.

Nonostante l’atto vandalico, il servizio di trasporto scolastico è stato comunque regolarmente svolto.

I luoghi in cui si sono verificati i danneggiamenti distano circa 200 metri l’uno dall’altro. Questo elemento lascia ipotizzare che possa trattarsi degli stessi autori. Presumibilmente giovani che non si rendono conto della gravità delle proprie azioni.

“Il fatto è stato formalmente denunciato come reato di danneggiamento ai sensi dell’articolo 635 del Codice Penale. La parte offesa risulta essere il Comune di Ortovero” afferma il primo cittadino.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per individuare i responsabili.