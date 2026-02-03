Atti persecutori e abbandono di minori, un savonese agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico

Savona. Atti persecutori e abbandono di minori, la Polizia di Stato ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal GIP, su richiesta della Procura della Repubblica di Savona che ha coordinato le indagini, nei confronti di un cittadino italiano di 47 anni, residente a Savona, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

L’attività investigativa è stata avvitata a seguito di un intervento della Squadra Volante da cui è emerso che l’uomo avrebbe lasciato i figli, entrambi minori dei 14 anni, da soli in casa per un periodo di tempo prolungato. In più, l’istituto scolastico frequentato dai ragazzini, avrebbe segnalato una grave situazione conflittuale tra lui e la compagna, fatti questi riscontrati ulteriormente dalle indagini di Polizia Giudiziaria.

La misura cautelare emessa a carico dell’uomo è stata quindi eseguita dalla Squadra Mobile che lo ha tratto in arresto sottoponendolo agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.