Askatasuna, ordine del giorno della Lega in Regione: “Ferma condanna dei violenti manifestanti, senza se e senza ma. Solidarietà alle Forze dell’ordine”

Liguria. “Noi stiamo con i poliziotti e i carabinieri. Solidarietà e vicinanza al giovane agente accerchiato, vigliaccamente aggredito e colpito pure con un martello (10 contro uno), al suo collega intervenuto per soccorrerlo e agli altri cento appartenenti alle Forze dell’ordine rimasti feriti durante il corteo pro Askatasuna a Torino”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Sandro Garibaldi (vice capogruppo), Armando Biasi (presidente della III commissione Attività produttive).

“Ferma condanna, senza se e senza ma, dei violenti manifestanti che hanno inoltre provocato ingenti danni alla città, incendiando anche veicoli della Polizia – spiega -. La Lega domani in consiglio regionale presenterà un ordine del giorno a sostegno delle Forze dell’ordine. Le quali non possono essere lasciate sole o, peggio, additate e considerate da certa sinistra come ‘antidemocratiche’. Con la violenza non c’è democrazia e senza sicurezza non c’è la libertà. Pertanto, auspichiamo che il documento sia firmato all’unanimità anche dai gruppi di minoranza. Ora è necessario che taluni magistrati facciano la loro parte e (finalmente) intervengano incisivamente e in maniera idonea, anche perché soltanto grazie alla grande professionalità di Polizia e Carabinieri a Torino non c’è scappato il morto”.

“E’ necessaria una maggiore tutela degli appartenenti alle Forze dell’ordine quando operano nelle strade e nelle piazze del Paese per difenderci da chi non osserva le norme. Ricordiamo che venerdì 6 la Lega organizza una fiaccolata a sostegno delle Forze dell’ordine con appuntamento alle ore 20 in piazza del Brandale a Savona”, conclude.