Asili nido gratis, Candia (AVS): “Seicento famiglie attendono risposte”. L’assessore Ferro: “A breve i fondi”

Liguria. La consigliere regionale Selena Candia (Avs) ha chiesto alla Giunta di garantire la copertura delle domande presentate nell’ambito della misura “Nidi Gratis 2025 – Seconda edizione”, in assenza di atti di rifinanziamento già approvati.

La consigliera ha chiesto, inoltre, con quali modalità operative la Giunta procederà allo scorrimento della graduatoria della misura “Nidi Gratis 2025 – Seconda edizione”, qualora non intervengano ulteriori stanziamenti formalmente

deliberati.

“Seicento famiglie attendono di sapere se potranno accedere al contributo per gli asili nido gratis per il 2025. La Regione ha definito ammissibili le loro richieste di sostegno economico, ma non le ha ancora finanziate. Abbiamo sollecitato più volte un intervento risolutivo: oggi la vicepresidente regionale ha promesso che queste domande saranno finanziate nella seconda metà di febbraio. Continueremo a vigilare sul rispetto di questo impegno, che costituisce una misura essenziale per i nuclei familiari interessati”.

Selena Candia, capogruppo regionale di AVS, si schiera al fianco delle famiglie ammesse alla seconda edizione della misura “Nidi gratis”, ma finora escluse dall’erogazione dei fondi. La mancata copertura economica del provvedimento è stata discussa oggi in Consiglio regionale grazie a un’interrogazione presentata da AVS.

“Considerato il costo degli asili nido e il costo della vita per le famiglie liguri, questo provvedimento è fondamentale per sostenere i genitori con figli piccoli. Purtroppo diverse famiglie ci hanno segnalato che, nonostante quanto annunciato nel luglio scorso dal presidente Bucci, hanno ricevuto un messaggio con cui è stata comunicata la mancanza di copertura economica. In questo momento, il fondo regionale non copre tutte le domande ammesse. Ci auguriamo che si possa trovare una soluzione in tempi rapidi, perché questa misura è prioritaria per il nostro territorio. In una regione anziana come la Liguria, il supporto alla genitorialità e all’infanzia deve essere messo al primo posto” conclude Selena Candia.

L’assessore alla tutela dell’infanzia Simona Ferro ha assicurato che i bandi vengono emessi solo nella certezza che ci siano i fondi disponibili per garantire la soddisfazione delle domande.

L’assessore ha ricordato che le domande presentate sono state 4295, di cui 3926 sono state dichiarate ammissibili, che i fondi a disposizione sono 8 milioni, 2 milioni non sono attualmente disponibili mentre dovrebbero tornare disponibili dopo il 16 febbraio 2,5 milioni. “A seguito delle economie generate dalla differenza tra il contributo richiesto e quello effettivamente erogato si sono create disponibilità finanziarie che consentiranno di soddisfare tutte le richieste rimaste finora inevase”.