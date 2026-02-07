Arrestato per spaccio a Savona: patteggia 2 anni e 6mila euro di multa

Savona. Ha patteggiato una pena di 2 anni e 6.000 euro di ammenda il savonese, arrestato a fine gennaio sotto la sua abitazione dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio e che si trovava ai domiciliari.

Venerdì 6 febbraio presso il Tribunale di Savona si è svolta l’udienza del processo per direttissima, che aveva subito due rinvii.

Soddisfatti i legali dell’imputato, Alessandro Parino e Alessio Di Blasio: “Il nostro cliente era incensurato e quanto accaduto è da considerarsi un incidente che non ripeterà più: la pena concordata gli consentirà di tornare alla quotidianità fatta di lavoro e famiglia, sapendo di non potere più sbagliare, convinzione che lo stesso aveva già maturato nei giorni immediatamente successivi all’arresto”.