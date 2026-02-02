Arpal, allerta gialla per neve in Valbormida fino alle 9 di martedì 3 febbraio

Liguria. Arpal conferma l’allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D – Val Bormida) dalle 21.00 di oggi, lunedì 2 febbraio, fino alle 9.00 di domani mattina, martedì 3 febbraio.

La mattinata odierna è iniziata con cielo grigio e deboli piogge sparse. Ancora precipitazioni sparse dal pomeriggio, che in serata potranno avere intensità anche moderata sul centro della regione e potranno assumere carattere nevoso su D ed E a causa dell’abbassamento dello zero termico e della quota neve sui versanti padani.

Si segnalano infatti dalla serata deboli nevicate nell’entroterra con quota neve in calo fino al suolo su D e su parte orientale di E. Le nevicate proseguiranno fino alle prime ore della mattina di domani con accumuli sui versanti padani del savonese moderati su zone non sensibili e deboli sui tracciati autostradali (fino a 8-10 cm sulla Savona-Torino), mentre su E si attendono circa 2-4 cm sulle zone sensibili. Si segnalano inoltre possibili episodi di gelicidio, più probabili nelle zone interne del centro della regione (es. Valle Scrivia, Valle Stura).

Precipitazioni con cumulate areali significative su A e B, fino a elevate su C.

Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente dalle ore centrali di martedì 3 febbraio, pur con deboli piogge sparse residue.

I venti saranno in rinforzo dalla sera di oggi fino a forti domani (40- 60km/h), anche rafficati, da Nord su AB e da Sud-Est su C, in attenuazione dal pomeriggio.

Locale disagio per freddo soprattutto nell’interno e su B.

L’AVVISO METEO

(La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.

Per consultare l’andamento del meteo con i dati in tempo reale https://omirl.regione.liguria.it/ (da pc) e la app METEO3R – da cellulare).