Lettera al direttore
Area cani Trincee a Savona: “Al Prolungamento restyling completo, qui solo sistemazione della panchina”

La lettera di una savonese sull'area canina dei giardini delle Trincee

Savona. Al Prolungamento sono iniziati i lavori di riqualificazione delle aree canine. Sono previsti, a quanto pubblicato verso la fine del 2025, manutenzione delle recinzioni riparazione o sostituzione delle panchine installazione di nuovi tavoli e sedute sopra un pavimento erboso e fontanelle.

Tutto ciò non riquarderà, nonostante le promesse, l’area canina dei giardini delle Trincee, di fronte alla palestra.

Qui è prevista solo la sistemazione della panchina. Non importano la presenza di profonde e pericolose buche nel terreno, un cancello chiuso da anni, perché inutilizzabile, l’altro semi divelto che si apre e chiude a fatica, la mancanza di alberi, l’acquitrino che si forma quando piove…

È un’area canina molto frequentata insufficiente per il bacino d’utenza. Perché questa discriminazione?

Patrizia Morabito

