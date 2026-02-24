Arcobaleno: personale per Vigliani sui 60 ostacoli, Casale ottimo terzo nel cross

Savona. Atletica Arcobaleno impegnata su più pronti nel fine settimana di sabato 7 e domenica 8 febbraio. Vediamo com’è andata.

Campionati Italiani Indoor per le categorie Junior e Promesse in quel di Ancona.

Presente a rappresentare l’Atletica Arcobaleno Savona l’ostacolista loanese Marcoaurelio Vigliani.

L’allievo di Samuele De Varti ha un po’ patito il passaggio di categoria (con l’altezza degli ostacoli ora a 1.06).

Un’ottima partenza dai blocchi, poi qualche difficoltà tra le barriere centrali, per riprendere nel finale.

8.58 il suo riscontro cronometrico che rappresenta anche il nuovo primato personale dell’atleta e lascia intravedere buoni margini di miglioramento per la prossima stagione all’aperto.

Si è svolta ad Alà dei Sardi la decima edizione del cross intitolato ad Elisa Migliore, una manifestazione che cresce di anno in anno e che, nella gara clou del programma, ha visto l’affermazione della star azzurra Yeman Crippa.

Cinque gli atleti targati Arcobaleno chiamati, nelle diverse categorie, a difendere i colori della rappresentativa regionale ligure.

Tra gli junior brilla Edoardo Casale. Il combattivo allievo di Sergio Lo Presti conferma i notevoli miglioramenti già intravisti in questo inizio stagione e conquista un bronzo a pochi secondi dal 2° classificato.

Tommaso Molfino è giunto in 8ª posizione, con il cussino Giacomo Caccavari a completare la buona prova del team ligure chiudendo in 9ª posizione.

Bene tra le juniores Alice Mantero, che chiude in 6ª posizione.

Due le allieve in gara: Giorgia Bongiovanni conclude la gara in 7ª posizione, mentre Tosca Pelle è 8ª.

Buon 6° posto dell’altra rappresentante ligure Veronica Meniconi (Atletica Don Bosco Universale).

Pattuglia Arcobaleno in missione anche a Parma.

Buon 6.20 nel salto in lungo allievi per Daniel Fazio, 4° in classifica generale.

4° posto anche per Fabrizio Biale sui 200 (con il gap di un anello che si sviluppa solo su 160 metri), chiusi in 24.27.

Bene anche le allieve Maria Teresa del Gobbo e Letizia Fiorito.

Schierate sui 200 hanno realizzato rispettivamente i crono di 28.87 e 29.72.

La squadra Junior femminile: Pilone, Mantero, Sclavo

Giorgia Bongiovanni in azione

Edoardo Casale in azione