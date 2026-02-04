Arcobaleno: Irene Sinesi campionessa regionale nel cross corto, Lara Farinola “vola” a Padova

Savona. Un ulteriore weekend piuttosto impegnativo, ma denso di soddisfazioni per l’Atletica Arcobaleno Savona, quello del 24 e 25 gennaio.

Ad Imperia è andato in scena il Campionato Regionale Master abbinato al Campionato di Cross Corto (distanza unica per maschi e femmine sui 3 km).

Irene Sinesi ne ha approfittato per lasciarsi alle spalle alcuni mesi molto condizionati da un infortunio e tornando ad imporsi: è lei la nuova Campionessa Regionale Ligure nel Cross Corto!

Nella gara maschile solo un paio di secondi hanno diviso il portacolori del Cus Genova Pietro Calcagno dal giovane e forte alfiere Arcobaleno Filippo Bruno, splendido argento in questa prova. Al bronzo un ottimo Tommaso Arena, con Edoardo Casale che conferma i recenti progressi chiudendo in 4° posizione. 6° posto per Tommaso Molfino e 9° per Emanuele Carra.

Nella gara femminile sui 4 km, affermazione e titolo per la categoria SF50 per Eleonora Serra, tornata alle gare con grande determinazione.

Weekend di gare indoor a Padova.

E qui è Lara Farinola, giovane allieva ponentina allieva di Samuele De Varti, che si ripropone con crono significativi: sui 60 piani corre in 8.08 in batteria ed in finale si migliora ancora, scendendo a 7.96 e chiudendo in 5° posizione nella classifica generale. Lara ha poi corso i 200 confermandosi con un buon crono di 26.01.

Buoni segnali anche dalla nutrita pattuglia Arcobaleno/Ovadese guidata dal coach Alessandro Senelli.

Sui 60 bel miglioramento dello junior Sebastiano Sartirio che si migliora sino a 7.38 ed anche Caterina Romanelli fa il personale correndo in 8.46.

Niccolò Oliveri scende a 52.90 sui 400, gara in cui troviamo pure Asia Oliveri che chiude in 1.05.78, con Chiara Repetto in crescita a 1.06.59.

Bene anche il neo junior Andrea Desimone che sale a 6.01 nel lungo e corre i 60 in 7.58.

Gare indoor anche a Torino.

Sui 60 piani torna a migliorarsi l’allievo Andrea Biale (sceso a 7.27). PB anche per Mattia Uccheddu (7.29) e buone prove per Gabriele Quattropani (7.34) e Giacomo Barlocco (7.52).

Ancora una performance di qualità per Marcoaurelio Vigliani che corre i 60 ostacoli in 8.63.

E da San Giorgio sul Legnano, 69° edizione del Cross del Campaccio, giunge notizia del valido risultato conseguito dal mezzofondista Daniele Moruzzi: percorso di 10 km e buon 35.41 all’arrivo, 49° posizione in generale nel cross internazionale, con un lusinghiero 19° posto tra le promesse.