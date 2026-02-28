Arcobaleno ai campionati italiani di cross: ottimo sesto posto per la staffetta maschile

Castelvetrano. La pattuglia savonese è ritornata, dopo tre belle giornate passate in Sicilia con un gruppo di mezzofondisti e fondisti targati Arcobaleno.

A Selinunte il miglior risultato tecnico è sicuramente quello conquistato dalla staffetta 4×2 km Uomini.

Lanciata dall’allievo Vittorio Briozzo la gara ha vito quindi succedersi Edoardo Casale, Tommaso Arena e Filippo Bruno a chiudere. Un ottimo sesto posto ha premiato l’impegno e la bravura dei ragazzi.

Bene anche la staffetta femminile, con una grande prima frazione dell’allieva Giorgia Bongiovanni.

Testimone ad Asia Zucchino e quindi ad Elena Cusato, per giungere all’ultima frazionista Irene Senesi. All’arrivo registriamo un piazzamento di prestigio in decima posizione.

Nel cross corto (disputato sulla distanza dei 3 km) Filippo Bruno ha chiuso in 41ª posizione.

Non partita Irene Sinesi (si è optato per non rischiare nella gara individuale, privilegiando la staffetta).

Nelle gare individuali (suddivise per categorie) partecipazione veramente notevole (in alcune delle prove in programma oltre 250 atleti ai cancelletti di partenza…) e con livello piuttosto elevato.

I migliori piazzamenti (per ogni categoria) sono quelli di Giorgia Bongiovanni (24ª tra le Allieve), Valerio Pagano (75° nella gara allievi), Edorado Casale (58° tra gli junior), Chiara Guarisco (34ª junior femmine), Tommaso Arena (102° nella gara assoluta maschile).

Da segnalare il ritiro (già nelle prime battute della gara assoluta uomini) di Andrea Azzarini, causa un malessere fisico.

Le classifiche del Campionato Italiano di Società vedono il 10° posto della formazione Juniores Donne (Alice Mantero, Chiara Guarisco e Asia Zucchino), il 15° degli junior uomini (Edoardo Casale, Tommaso ed Emanuele Molfino), il 18° delle Allieve (Giorgia Bongiovanni, Tosca Pelle e Luna Sabatelli) ed il 21° degli Allievi (Vittorio Briozzo, Ettore Durante e Valerio Pagano).

A Padova, invece, si è svolto il campionato italiano Allievi di prove multiple.

Il varazzino Daniel Fazio ha gestito bene la tensione di questo esordio nella categoria Allievi in un Campionato Nazionale.

Per lui le 5 fatiche del pentathlon indoor, sotto la guida attenta del coach Marco Muratore.

Daniel parte molto bene con i 60 ostacoli, gara in cui realizza il personale correndo in 8.84. Prosegue con il lungo: qualche problema con l’asse di battuta, ma il 5.85 realizzato è comunque positivo.

Ottimo 10.92 nel peso, qualche rimpianto sulla gara di salto in alto (1.64 la misura valicata), poi una grande prova di carattere, oltre che di resistenza) sui 1.000 metri, per un crono finale di 2.56.19.

Lo score realizzato (3.074 punti) significa 15ª posizione in classifica generale, non male per un Allievo (Under 18) al primo anno di categoria!

La staffetta femminile col tecnico Sergio Malgrati

Tommaso Arena

La staffetta maschile

La squadra Junior femminile

Filippo Bruno

Irene Sinesi