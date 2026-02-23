  • News24
Approfondimento per le ragioni del “Sì” al Referendum: il 27 febbraio appuntamento promosso dalla Lega ad Albissola

Si svolgerà con inizio alle 20,30, presso il Centro Esposizioni MuDA

referendum voto

Albissola. La segreteria della Lega di Savona promuove un incontro di approfondimento dedicato alla riforma della giustizia e alle ragioni del “Sì” in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

L’evento si terrà venerdì 27 febbraio, alle 20.30, presso il Centro Esposizioni MuDA (via dell’Oratorio 2, Albissola Marina).

“Il dibattito, – hanno spiegato, – si focalizzerà su temi cruciali sui quali gli elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati”.

“Dopo i saluti introduttivi del Segretario cittadino Giorgio Calabria, la serata — moderata dall’Avv. Sara Minuto — vedrà gli interventi tecnici e politici dell’On. Francesco Bruzzone e dell’Avv. Maurizio Barabino”.

L’iniziativa “mira a fornire ai cittadini strumenti chiari per un voto consapevole, illustrando le motivazioni giuridiche alla base della riforma. L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta al pubblico”.

