Approfondimento per le ragioni del “Sì” al Referendum: il 27 febbraio appuntamento promosso dalla Lega ad Albissola

Albissola. La segreteria della Lega di Savona promuove un incontro di approfondimento dedicato alla riforma della giustizia e alle ragioni del “Sì” in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo.

L’evento si terrà venerdì 27 febbraio, alle 20.30, presso il Centro Esposizioni MuDA (via dell’Oratorio 2, Albissola Marina).

“Il dibattito, – hanno spiegato, – si focalizzerà su temi cruciali sui quali gli elettori saranno chiamati ad esprimersi su alcune modifiche costituzionali quali la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri, con due distinti Csm, l’istituzione di un’Alta corte disciplinare per i magistrati”.

“Dopo i saluti introduttivi del Segretario cittadino Giorgio Calabria, la serata — moderata dall’Avv. Sara Minuto — vedrà gli interventi tecnici e politici dell’On. Francesco Bruzzone e dell’Avv. Maurizio Barabino”.

L’iniziativa “mira a fornire ai cittadini strumenti chiari per un voto consapevole, illustrando le motivazioni giuridiche alla base della riforma. L’ingresso è libero e la partecipazione è aperta al pubblico”.