Anziana morta carbonizzata, il sindaco Olivieri: “Un grave lutto per la comunità di Calizzano”

Calizzano. E’ Graziella Barberis, classe 1942, l’anziana tragicamente deceduta nella sua abitazione nel centro di Calizzano, in via Garibaldi, a seguito dell’incendio che ha investito il suo alloggio, forse provocato da un guasto all’impianto elettrico.

La donna, a seguito della propagazione delle fiamme, è morta carbonizzata e inutili sono stati i tentativi di salvarla, prima da parte dei vicini di casa, poi di altri cittadini calizzanesi accorsi immediatamente e in seguito dagli stessi soccorritori: si è spenta all’ospedale Villa Scassi per le gravi ustioni riportate.

Sull’incidente domestico costato la vita alla donna sono ancora in corso gli accertamenti e le indagini del caso.

Presente sul luogo della tragedia, durante le fasi dei soccorsi, anche il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, che ha rivolto un messaggio di cordoglio e commozione a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità locale per il fatale incendio avvenuto ieri sera: “Era una signora molto conoisciuta e ben volòuta in paese, è stata una vera disgrazia”.

“La situazione è apparsa subito molto grave: devo riconoscere la mobilitazione da parte delle persone della nostra comunità, motivo di orgoglio, ma nonostante questo e l’arrivo di sanitari e 118 non c’è stato nulla da fare, con un tragico epilogo per la nostra cittadina”.

“Era una persona molto amata e la figlia da tempo ha una attività in paese, un grave lutto per tutti noi” ha concluso il primo cittadino.