  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Tragedia

Anziana morta carbonizzata, il sindaco Olivieri: “Un grave lutto per la comunità di Calizzano”

Le parole del primo cittadino sul fatale incendio costato la vita a Graziella Barberis

vigili del fuoco notte

Calizzano. E’ Graziella Barberis, classe 1942, l’anziana tragicamente deceduta nella sua abitazione nel centro di Calizzano, in via Garibaldi, a seguito dell’incendio che ha investito il suo alloggio, forse provocato da un guasto all’impianto elettrico.

La donna, a seguito della propagazione delle fiamme, è morta carbonizzata e inutili sono stati i tentativi di salvarla, prima da parte dei vicini di casa, poi di altri cittadini calizzanesi accorsi immediatamente e in seguito dagli stessi soccorritori: si è spenta all’ospedale Villa Scassi per le gravi ustioni riportate.

Sull’incidente domestico costato la vita alla donna sono ancora in corso gli accertamenti e le indagini del caso.

Presente sul luogo della tragedia, durante le fasi dei soccorsi, anche il sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri, che ha rivolto un messaggio di cordoglio e commozione a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità locale per il fatale incendio avvenuto ieri sera: “Era una signora molto conoisciuta e ben volòuta in paese, è stata una vera disgrazia”.

“La situazione è apparsa subito molto grave: devo riconoscere la mobilitazione da parte delle persone della nostra comunità, motivo di orgoglio, ma nonostante questo e l’arrivo di sanitari e 118 non c’è stato nulla da fare, con un tragico epilogo per la nostra cittadina”.

“Era una persona molto amata e la figlia da tempo ha una attività in paese, un grave lutto per tutti noi” ha concluso il primo cittadino.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.