Andora, si è chiusa l’Italia Cup: vittorie di Pascali, Benini Floriani, Crocco e Morina

Andora. Si è chiusa ad Andora la prima Italia Cup del 2026, competizione che ha visto gareggiare i 400 migliori atleti italiani della classe ILCA (ex Laser). Sono state svolte quattro prove per tutte le classi con ottime condizioni di vento, dai 15 ai 20 nodi. La regata è stata organizzata dal Circolo Nautico di Andora e hanno partecipato atleti di tutte le età, dagli Under 16 fino alle categorie Master degli adulti over 30 e over 50 anni.

Nella classe Ilca 7 ha vinto Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva), al secondo posto Mattia Santostefano (Soc. Vela Oscar Cosulich) e al terzo Kenje Sem Werpens (C.V. Portocivitanova). Nella classe classe Ilca 6 femminile la vincitrice è l’olimpionica Chiara Benini Floriani (Guardia di Finanza). Seconda Sara Savelli e terza Matilda Talluri. Nella classe Ilca 6 maschile il primo posto lo ha ottenuto Claudio Crocco (Fraglia Vela Riva), seguito da Lorenzo Ghirotti dello stesso circolo e al terzo posto Pietro Colazzo. Infine nella classe Ilca 4 maschile ha vinto Enrico Morina (Fraglia Vela Riva), seguito da Marco Aloisi dello stesso circolo, terzo Andrea Folli Van Dong, mentre per la categoria Ilca 4 femminile ha vinto Margherita Giannantonio (Circolo Vela Bellano), seguita da Zala Sterni e terza Alba Maria Zardetto.

Grande soddisfazione per lo svolgimento della regata è stata espressa dal Presidente del Circolo Nautico di Andora Roberto Elena: «Sono state regate con condizioni ottimali e di alto livello per gli atleti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. Ancora una volta Andora si conferma un punto di riferimento per il mondo della vela, dato che oltre al campionato italiano abbiamo già ospitato un campionato Europeo Senior nel 2023 e la Coppa dei Campioni nel 2024. Queste sono manifestazioni importanti per il nostro territorio, che servono anche per promuovere il turismo ed il commercio locale».

Soddisfatto anche Nicolò Elena, coach della squadra agonistica del Circolo Nautico di Andora: «È stata una regata impegnativa per tutti gli atleti e sono contento dei risultati che portiamo a casa. Il nostro atleta Giovanni Gallego ha vinto l’Italia Cup nella categoria Master, Guglielmo Di Laghi è arrivato secondo nella categoria Under 19 alla sua prima regata importante nella classe Ilca 7 e 19° over all, mentre Fabio Randone nella classe Ilca 4 ha avuto il migliore piazzamento tra tutti gli agonisti della Liguria ed è arrivato 20°, ottenendo la qualificazione per il Campionato Europeo Giovanile che si terrà ad aprile in Spagna. Alleno la squadra agonistica Ilca di Andora da 5 anni ed è una realtà in grande crescita, sia come numero di atleti sia come risultati che stiamo ottenendo nelle varie regate nazionali ed internazionali. A fine febbraio porterò la squadra in Francia per partecipare al campionato del Mediterraneo».