Andora, Confcommercio Savona piange la scomparsa di Carlo Moreno

Andora. Confcommercio Savona “si stringe alla famiglia Moreno e si unisce al dolore per la scomparsa del caro Carlo Moreno”.

Da sempre associato a Confcommercio, Carlo Moreno è stato presidente dell’Ascom di Andora, dirigente di Confcommercio Savona fino al 2010, sempre disponibile come rappresentante della nostra associazione sia nella Commissione INPS dei commercianti sia in Camera di Commercio.

“Perdiamo un riferimento per la nostra associazione, un uomo che ha sempre lavorato per i commercianti e per la categoria – interviene il presidente di Confcommercio Savona Enrico Schiappapietra a nome di tutta l’associazione – In tanti anni di lavoro ha sempre pensato a come far crescere le realtà commerciali. In ultimo si era prodigato molto per la costituzione del Consorzio di Garanzia di Fidicomtur, di cui era consigliere, cercando soluzioni e aiuti concreti per i consorziati sul territorio”.