Andora, celebrati i 50 anni di attività del gruppo comunale di Protezione Civile

Andora. 50 anni di attività al servizio della comunità. Ieri pomeriggio, nella sede del Gruppo Comunale Volontari A.I.B. e Protezione Civile Andora, si è svolta la cerimonia per celebrare i 5 decenni anni di attività del sodalizio avviato spontaneamente nel 1972 da un gruppo di cittadini volenterosi e istituito ufficialmente nel 1976 dal Comune di Andora.

All’evento, iniziato con la cerimonia dell’Alza Bandiera a ricordo dei volontari del gruppo scomparsi, erano presenti, accolti dal Sindaco di Andora Mauro Demichelis e dal Responsabile del Gruppo Alberto Petrucco, l’Assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone, il Consigliere regionale delegato ai Rapporti con gli Enti Locali Angelo Vaccarezza e la consigliera regionale Sara Foscolo, il vicesindaco Daniele Martino, il presidente del Consiglio comunale Flavio Marchiano, gli assessori Alexandra Allegri e Ilario Simonetta, i consiglieri comunali Ndricim Aga e Maria Teresa Nasi, Enzo Canzoneri, consigliere delegato alla Protezione Civile del comune di Stellanello con cui il gruppo Andorese fa attività in convenzione, autorità civili, militari e religiose.

Accanto ai volontari in attività, erano presenti alcuni dei soci fondatori quali Pietro “Pierino” Vittore e Giovanni Munisteri, Nella Piccardo, vedova del socio fondatore Giuseppe “Beppe” Garassino, a cui è intitolata la sede del Gruppo. Alla memoria di Luigi Petrucco è invece intitolata la sala operativa. Soci fondatori furono anche Franco Zuliani, Marco Gagliolo, Angelo e Bruno Lanfredi.

L’evolversi del Gruppo è stato ripercorso dal Responsabile del Settore di Protezione Civile, Comandante della Polizia Locale ing. Paolo Ferrari e dai cinque Responsabili che si sono succeduti in questi cinquant’anni: l’ex Comandante della Polizia Locale Ezio Setti, primo Responsabile del gruppo nel 1976 e i suoi successori Sandro Ramella, Guido Bianco, Fabio Curto (oggi dipendente della Protezione Civile Regionale) e l’attuale Alberto Petrucco. In sala anche l’ex comandante del Corpo Forestale di Andora Michele Cataldo.

In una atmosfera di grande emozione, sono stati rievocati i primi interventi antincendio boschivo con mezzi essenziali, l’arrivo delle prime autobotti e dei veicoli attrezzati, fino all’ampliamento del parco mezzi e delle dotazioni tecnologiche, grazie anche al sostegno delle istituzioni — Comune di Andora e Regione Liguria fra i primi — e, per alcuni mezzi, anche con il contributo della Fondazione De Mari, associazioni e cittadini.

“Oggi il gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora fa parte della colonna mobile regionale: ha una struttura organizzativa consolidata con volontari formati e capaci di intervenire in teatri d’emergenza nazionali per l’assistenza e il soccorso persone in caso di calamità, l’allestimento di telecomunicazioni, campi di accoglienza, preparazione dei pasti. Il Gruppo ha 8 automezzi adibiti sia per Antincendio boschivo sia per Protezione Civile, ricoverati all’interno del magazzino di 250 m² – ricorda il sindaco Mauro Demichelis – In questi anni, nei giorni di festa e nelle emergenze, incendi, allerte meteo, pandemia, i volontari ci sono sempre stati: senza guardare all’orologio, mettendo al primo posto la sicurezza di cittadini e territorio. In sede ci sono caschi ancora anneriti dalla fuliggine e attrezzature pronte all’uso, memoria di notti intere sotto la pioggia e nel fango. Mi legano a loro le tante ore insonni di lavoro condivise e una gratitudine sincera per non avermi mai lasciato solo, in ogni tipo di emergenza“.

In un video proiettato sono state presentate le immagini dei tanti interventi fatti.

«50 anni sono un traguardo importante, che ripercorre mezzo secolo di impegno, sacrificio e spirito di servizio a favore della comunità ispirata dai soci fondatori, nel mio caso da mio padre Luigi Petrucco e da tutti i responsabili che si sono succeduti motivati dalla volontà di esserci quando c’era bisogno di loro – ha dichiarato il responsabile Alberto Petrucco – Sono onorato di aver raccolto il testimone da quegli andoresi di grande valore e ringrazio tutti i volontari per l’impegno profuso, i cittadini, le associazioni per l’affetto dimostrato, le Amministrazioni Comunali, il sindaco Mauro Demichelis, la Regione Liguria e l’assessore Giacomo Giampedrone per il concreto sostegno dato alla squadra».

L’assessore Regionale Giacomo Raul Giampedrone ha sottolineato la solidità e la preparazione del Gruppo di Protezione Civile di Andora.

“Ho visitato spesso questa sede, in giorni di festa e in momenti problematici, ed ogni volta ho trovato in questo gruppo una grande consapevolezza del ruolo, capacità e volontà di operare – ha dichiarato l’Assessore regionale Giampedrone – Questi volontari devono essere orgogliosi di quanto fatto, per la comunità, per la Nazione, nel creare un sistema che ha nell’unione di intenti il collante di un’azione che salva vite e assiste la popolazione nelle grandi emergenze. L’Italia senza la Protezione Civile è impensabile e sarebbe certamente più fragile. La Protezione Civile in Liguria funziona, ma senza i volontari e le Forze dell’ordine e l’impegno di chi dedica la propria vita agli altri, il sistema non funzionerebbe. Doveroso è il nostro grazie e la conferma del nostro sostegno“.

Alla cerimonia erano anche presenti autorità militari in rappresentanza della 115° Squadriglia Radar Remota di Andora, della Guardia Costiera, Carabinieri, Forestale e Vigili del Fuoco, religiose e le associazioni di volontariato del territorio quali Croce Bianca, Avis, Caritas, A.N.M.I., Comitato Santa Rita, Associazione Guardia di Finanza e Carabinieri, Arma Aeronautica Andora e Gruppo Alpini Val Merula. Con queste ultime due la Protezione Civile di Andora è gemellata.

SCHEDA TECNICA GRUPPO

Il Gruppo di Andora di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, attualmente guidato da Alberto Petrucco, può contare su una base logistica di circa 200 m² posta al piano terra della sede comunale: è composta da una sala riunioni, una cucina, due spogliatoi con annessi bagni suddivisi per genere, una sala relax ed una sala operativa all’avanguardia.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Andora è attualmente composto da circa 40 volontari, fra cui molti giovani, di età compresa fra i 16 ed i 25 anni, e veterani di esperienza quarantennale. La squadra è quotidianamente coinvolta nella realtà cittadina ed ha lavorato in importanti emergenze regionali e nazionali quali:

• Terremoto in Abruzzo aprile 2009

• Alluvione delle Cinque Terre ottobre 2011

• Alluvione Genova novembre 2011

• Frecce tricolori Andora settembre 2013

• Alluvione in Sardegna dove ha promosso una raccolta di generi alimentari per le popolazioni colpite dalla calamità novembre 2013

• Alluvione Emilia Romagna, dove hanno organizzato il primo campo di assistenza alimentare per la popolazione gennaio 2014

• Deragliamento dell’Intercity 660 del 17.01.2014

• Alluvione di Andora del novembre 2014

• Alluvione di Andora del 14-15.01.2015

• Incendio boschivo che ha colpito il territorio comunale nei giorni 05.06-03.2015

• Esercitazione interregionale (Liguria, Piemonte, Lombardia) a Rollo a maggio 2016

• Alluvione Zona Val Neva novembre 2016

• Incendio boschivo che ha colpito il territorio comunale gennaio 2017

• Alluvione zona alta valle Arroscia

• Emergenza nivologica sul territorio comunale marzo 2018

• Emergenza COVID-19 dal 2020 al 2023

• Emergenza idrica Andora 2022-2023

• Incendio boschivo zona albenganese-alassino agosto-settembre 2022

• Alluvione Toscana novembre 2023

• Frecce tricolori Andora 2023