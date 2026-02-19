Andora, avviati i lavori di messa in sicurezza nel tratto di strada franato in località Conna

Andora. Sono stati avviati gli interventi di messa in sicurezza della frana, causata dalle piogge, che ha danneggiato parte della carreggiata della strada comunale che conduce alla località di Conna, nell’entroterra di Andora.

Il tratto interessato, lungo circa trenta metri, è attualmente interdetto alla circolazione delle auto. La situazione non sta tuttavia creando particolari criticità alla viabilità locale, poiché la frazione è servita da una viabilità ad anello e, poco prima dell’interruzione, è presente un bivio che consente di raggiungere il borgo dal versante opposto.

L’intervento, finanziato dal Comune di Andora in somma urgenza, ha un valore complessivo di circa 80 mila euro.

“Auspichiamo che nel giro di quattro settimane, salvo imprevisti e condizioni meteo permettendo, i lavori possano concludersi – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis durante un sopralluogo nel cantiere –. Sarà realizzato un muro di sostegno in cemento armato che rafforzerà l’area sottostante alla strada interessata dalla frana e consentirà di ripristinare e metterla definitivamente in sicurezza, in maniera efficace e in tempi ragionevoli”.