Anci Liguria, un database dei Comuni per le infrastrutture turistiche. Berlangieri: “Fondamentale per intercettare i finanziamenti”

Liguria. “È stata una riunione molto intensa, focalizzata su temi cruciali per lo sviluppo del nostro territorio. Abbiamo espresso parere favorevole al nuovo piano marketing di Agenzia in Liguria, ma il confronto si è concentrato soprattutto sulla gestione del vincolo alberghiero a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. Su questo punto, la Regione ci ha garantito il massimo supporto per definire procedure chiare che permettano di dimostrare la non sostenibilità economica delle imprese”.

Lo ha detto il sindaco di Finale Ligure e Coordinatore della commissione Turismo di Anci Liguria, Angelo Berlangieri, nel corso della riunione odierna.

L’incontro, preceduto da un confronto con il Direttore generale del Dipartimento Turismo di Regione Liguria, è servito a definire le strategie e le priorità che i Comuni porteranno al prossimo Tavolo di concertazione regionale.

“Inoltre, guardando alle risorse della Finanziaria nazionale, abbiamo avviato un lavoro sinergico sul Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT). Come Comuni, ci siamo impegnati a fornire un database di progetti di fattibilità tecnico-economica per le principali infrastrutture turistiche: l’obiettivo è farci trovare pronti per intercettare i cofinanziamenti necessari a potenziare l’attrattività della nostra regione” ha aggiunto Berlangieri.

“Abbiamo lavorato per armonizzare le esigenze dei Comuni con le linee strategiche regionali – ha commentato Angelo Berlangieri – La creazione di un parco progetti solido è fondamentale per non perdere le opportunità di investimento offerte dai fondi nazionali, garantendo alla Liguria infrastrutture moderne e competitive” ha concluso il sindaco finalese e Coordinatore della commissione Anci Liguria.

Ora, per tradurre in azioni concrete le risultanze emerse nel corso della Commissione, ci sarà la presentazione, e il decisivo passaggio, al Tavolo di concertazione per il Turismo e il marketing territoriale della Liguria.