Alluvione a Cairo: lavori da un milione di euro lungo il fiume Bormida e si punta al recupero del sedime

Cairo Montenotte. Dopo l’avvio dell’iter con il Settore regionale competente di Assetto del Territorio, in materia di difesa del suolo, il Comune di Cairo ha pianificato e programmato gli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica ed idrogeologica lungo alcuni tratti del fiume Bormida, compromessi seriamente dopo gli ultimi eventi alluvionali.

In particolare, i punti dove i concentreranno i lavori di somma urgenza nelle prossime settimane, riguardano la zona in corso Marconi, in località Passeggeri, e quella nei pressi del ponte degli Aneti, lungo via Cortemilia. Interventi del valore di circa 500 mila euro l’uno, che potrebbero essere aggravati da costi ulteriori a causa della quantità di sedime da asportare e, soprattutto, da stoccare.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse rivolta a soggetti che potrebbero servirsi del materiale inerte di origine alluvionale depositatosi lungo l’asta del fiume Bormida (sedimi demaniali) e su aree comunali, evitando un inutile esborso economico alle casse comunali che sarebbe tolto dalla somma destinata ai lavori.

L’obiettivo dell’Ente, come si legge sulla delibera di giunta, è quello di individuare soggetti pubblici e privati (persone fisiche,

imprese, aziende agricole, consorzi, altri operatori) interessati a utilizzare materiale inerte o proporre soluzioni di utilizzo o sistemazione dello stesso.