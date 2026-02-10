All’ospedale di Cairo “pochi posti auto per gli invalidi, spesso occupati dai mezzi di soccorso”

Cairo Montenotte. Il cantiere per i lavori di ristrutturazione dell’ospedale di Cairo toglie da tempo i posti auto riservati alle persone invalide, titolari di Cude (contrassegno unificato disabili europei), e alcune di loro lamentano il fatto di dover parcheggiare più lontano, specie chi deve sottoporsi a dialisi o a terapie debilitanti.

Attualmente gli stalli presenti nel piazzale interno sono spesso occupati dai mezzi di soccorso e, per i diversamente abili, non resta che sperare siano liberi quelli in zona, seppur più scomodi, su area pubblica.

Per quanto riguarda questi ultimi, il comandante della Polizia locale di Cairo, Silvia Schinca, precisa che a breve verranno incrementati e che gran parte della richiesta verrà soddisfatta lungo corso Dante, accanto all’accesso del Punto di Primo Intervento, quando si chiuderà il cantiere tra qualche settimana. L’area privata, ora chiusa per i lavori, tornerà ad essere fruibile sia per i sanitari che per i pazienti invalidi.

Vista anche la vicinanza della scuola primaria, verrà nuovamente integrato lo spazio rosa dedicato alle neo mamme o alle donne incinte, mentre, come rimarca il comandante, per chi non ha problemi di deambulazione esiste il parcheggio con 400 posti auto, quasi sempre liberi, di fronte al cimitero e collegati con corso Dante dalla passerella pedonale, quindi a pochi passi dalla zona dei servizi.