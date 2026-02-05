  • News24
Allarme truffe a Finale Ligure, la polizia locale: “Attenzione a telefonate che invitino i cittadini a recarsi al Comando”

L'obiettivo è quello di far uscire le persone dalle proprie abitazioni, lasciandole incustodite

Polizia Locale Municipale Finale

La polizia locale di Finale Ligure comunica ai cittadini a prestare la massima attenzione a telefonate che invitano le persone a recarsi “immediatamente” presso gli uffici del Comando della polizia municipale, minacciando conseguenze nel caso la richiesta non fosse rispettata.

Si tratta verosimilmente di tentativi di truffa, orientati a far lasciare incustodite le abitazioni, generando motivi di preoccupazione nelle persone che ricevono la chiamata. Da parte di potenziali impostori e/o malviventi, quindi, un nuovo modus operandi, individuato dagli agenti.

“La polizia locale non opera nel modo descritto – sottolinea il comandante Eugenio Minuto -; nel caso di una simile telefonata, il messaggio è quello di non uscire di casa, rimanere tranquilli e segnalare eventuali simili situazioni, interessando il Comando ai contatti riportati sul sito internet del Comune”.

