Albissole ancora imbattuta, Diana: “Il Savona ci ha messo in difficoltà ma abbiamo dato l’anima”

Albissole – Savona non è stata la partita ideale per gli attaccanti biancazzurri. La squadra di Cattardico ha impostato una partita di attesa e, anche per merito del Savona, sono arrivati pochi palloni giocabili nella trequarti avversaria. Eppure è stata un’occasione in più per dimostrare lo spirito di sacrificio dei ceramisti, capaci di resistere anche con un uomo in meno negli ultimi minuti. È soprattutto su questo che si sofferma il capitano Andrea Diana.

Commenta Diana: “Sono contento per il risultato. A fine partita c’è stata anche l’espulsione di Favorito ma abbiamo lottato e dato l’anima. Non mi sono arrivate tante palle pulite, ma ci sta perché il Savona è una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi avevamo Vierci e qualche assenza, ma abbiamo provato comunque a giocare la palla. Secondo me è giusto il pareggio“.

Ormai il mantra dell’Albissole è quello di voler fare sempre un passo alla volta. Sbottonare Cattardico e giocatori, nonostante la prima posizione in classifica, è difficile. Eppure la sensazione è che la partita di ieri fosse stata studiata per conquistare il pari, anche perché ora tutti i punti pesano tanto. Una sensazione confermata anche da Diana, soprattutto per quanto riguarda la gestione del finale di gara: “Noi continuiamo a pensare partita per partita, però era importante proteggere il pareggio. Dovevamo portare a casa almeno un punto”.

Dunque non è bastato un buon Savona per far cadere l’imbattibilità dell’Albissole. Il segreto ormai non è più tale visto che i biancazzurri ricordano sempre l’unità del gruppo, ma il capitano ci tiene a sottolinearlo: “Il Savona gioca bene e ha buoni giocatori, ma anche il nostro spogliatoio è forte. Facciamo sempre una corsa in più per il compagno ed è questa la forza che ci unisce. Ogni allenamento e ogni partita andiamo sempre più forte, il gruppo ci dà la forza”.