Albissola, nuova vita per la passeggiata degli artisti grazie a un finanziamento statale? Ecco il progetto del Comune

Albissola Marina. La passeggiata degli artisti, straordinaria opera d’arte a cielo aperto di cui non si conoscono esempi con cui paragonarla, non gode da anni di buona salute, ed è anzi lasciata in stato di abbandono o quasi. I preziosi mosaici mancano ormai in molti punti, sostituiti talvolta da rattoppi inguardabili e un pannello e’ persino sparito.

A questo si aggiunga una confusione – diciamo così – strutturale, per cui i pannelli descrittivi sono sistemati un po’ qua e un po’ là, non certo il modo migliore per chi voglia leggerli.

Per un parziale (molto parziale) rifacimento dei pannelli servono 115 mila euro (che ci sembrano in realtà pochini). Il Comune intende procurarsene 100 mila grazie a una sovvenzione ministeriale (abbreviamo) legata alla riqualificazione dei borghi marinari, stanziando in proprio gli altri 15 mila.

Per comprendere meglio di che cosa parliamo, diciamo subito che dei 27 artisti che hanno contribuito alla realizzazione della promenade, ci sono personaggi del calibro di Wifredo Lam, Lucio Fontana e Asger Jorn.

La passeggiata (di 700 metri e circa 4 mila metri quadrati) fu realizzata nel 1963 e rifatta agli inizi del 2000. Poi vennero aggiunte le opere di Jorn (che in realtà era contrario) e ancora di Bonelli, Caminati, Arroyo, De Rougemont. Nel 1990 venne sistemata l’opera di Tullio d’Albisola e nel 2005 quella di Torido Mazzotti, con una certa confusione artistica nella parte verso Albisola Superiore. Non sappiamo se questo potrà essere migliorato, magari affidandosi a una commissione di esperti.

Abbiamo percorso di persona la passeggiata degli artisti, partendo dalla direzione Savona, ma ci siamo anche affidati al sito del Comune (www museodiffusoalbisola.it).

Si incontrano così le opere di Mario Rossello, Roberto Crippa, Mario Gambetta, Asger Jorn, Emanuele Luzzati, Emanuele Rambaldi, Nino Strada, Antonio Sabatelli, Giuseppe Capogrossi, Wifredo Lam, Giambattista De Salvo, Lucio Fontana, Eliseo Salino, Agenore Fabbri, Antonio Franchini, Franco Garelli, Mario Porcu’, Luigi Caldanzano, Antonio Siri, Aurelio Caminati, Eduardo Arroyo, Gui De Rougemont, Giorgio Bonelli, Torido Mazzotti, Tullio d’Albissola, Federico Quatrini e Aligi Sassu. Tanta roba, veramente tanta.

Non sono da trascurare interventi pratici, come ad esempio utilizzare nuovi metodi per la pulizia, escludendo che si possano adoperare come accade oggi i pesanti furgoni della Sat, o inserire sul web il racconto del percorso della passeggiata per chi volesse saperne di più di quanto illustrato sui pannelli.

E se il ministero non dovesse concedere il finanziamento? Si potrebbe ricorrere a uno o più sponsor, e ci viene in mente il nome forse più banale, Costa Crociere, con approcci facilitati e arricchiti per i suoi passeggeri. Ma quella degli sponsor è una strada che si potrebbe seguire anche per incrementare i fondi nel caso venga concesso il finanziamento statale.

Una cosa è certa: la passeggiata degli artisti così non può restare, e’ un capitale prezioso per Albissola, per Savona, per la promozione dell’intera provincia.