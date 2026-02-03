Albisole, domenica 8 febbraio al via il Cimento invernale 2026 “Memorial Renato Coldebella”

Albisole. Domenica 8 febbraio la Lega Navale Italiana, Sezione di Albisola, in collaborazione con l’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso, con il patrocinio ed il contributo dei Comuni di Albisola Superiore e di Albissola Marina, organizza il Cimento delle Albisole 2026, Memorial Renato Coldebella.

La manifestazione si inserisce nei Cimenti del Levante Savonese, che unisce il cimento albisolese alle manifestazioni organizzate nei Comuni di Varazze (primo gennaio) e Celle (22 febbraio). Dopo il grande successo del Cimento varazzino, che ha visto la partecipazione di 260 persone nella tradizionale data del primo dell’anno, la seconda tappa del tour dei cimenti del levante savonese ha toccato le Albisole con l’ormai classico appuntamento presso la Lega Navale. Il percorso si chiuderà domenica 22 febbraio presso la sede dello Sporting Club Pesca Sportiva a Celle Ligure.

Appuntamento domenica 8 febbraio presso la sede Lega Navale Italiana sulla passeggiata Montale ad Albisola Superiore, alle ore 11.

Le iscrizioni si potranno effettuare sul posto. Al termine dell’evento premiazione e rinfresco.