  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Attenzione

Albisola, frana a Ellera in località Striera: strada chiusa

L’ordinanza del sindaco, Maurizio Garbarini. Questa mattina l’intervento per la messa in sicurezza

Generico febbraio 2026

Albisola. Si provvederà questa mattina (11 febbraio) alla messa in sicurezza della parete da cui ieri sera si sono staccate pietre finite in strada, a Ellera, in località Striera.

A causa della frana, con un’ordinanza, il sindaco Maurizio Garbarini ha chiuso il tratto della frazione. Interdetta sia la viabilità veicolare, sia quella carrabile a causa dei detriti e di situazioni di potenziale rischio.

Questa mattina si provvederà a mettere in sicurezza il tratto e la zona grazie all’intervento di una ditta specializzata.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.