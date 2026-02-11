Albisola, frana a Ellera in località Striera: strada chiusa

Albisola. Si provvederà questa mattina (11 febbraio) alla messa in sicurezza della parete da cui ieri sera si sono staccate pietre finite in strada, a Ellera, in località Striera.

A causa della frana, con un’ordinanza, il sindaco Maurizio Garbarini ha chiuso il tratto della frazione. Interdetta sia la viabilità veicolare, sia quella carrabile a causa dei detriti e di situazioni di potenziale rischio.

Questa mattina si provvederà a mettere in sicurezza il tratto e la zona grazie all’intervento di una ditta specializzata.