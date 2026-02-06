Albisola, crolla un pino marittimo nel parco dei Conradi

Albisola Superiore. A causa delle raffiche e della pioggia delle scorse ore, un pino marittimo si è abbattuto a terra nel parco dei Conradi.

“Non arrecando, fortunatamente, danni a cose e persone”, sottolinea il sindaco, Maurizio Garbarini.

E’ stata disposta la chiusura del parco in via preventiva “considerando la saturazione del terreno, per tutelare l’incolumità pubblica dinanzi a possibili altre cadute”.

“Proprio a seguito di eventi imprevisti come questo – prosegue il primo cittadino – risulta importante un attento e costante monitoraggio del patrimonio arboreo sul territorio e gli occasionali necessari interventi di taglio degli alberi affetti da patologie e/o pericolanti e pericolosi per la viabilità e l’incolumità pubblica che la nostra Amministrazione pianifica nel corso dell’anno”.