Albingaunia, Bianco vale il 2-0 ma l’Ospedaletti pareggia all’ultimo: “Difficile commentare questo risultato”

Albenga. Non termina come sperato il match tra Albingaunia e Ospedaletti. Un 2-2 agguantato negli ultimi 4 minuti dalla formazione ospite quando, fino a qualche minuto prima, sembrava già tutto apparecchiato per la vittoria dei bianconeri. Un piccolo black out ha concesso agli ospiti di ottenere un punto proprio nell’ultimissima azione, portando tanto rammarico alla panchina ingauna.

Amaro in bocca ma anche un pizzico di felicitò per Lorenzo Bianco, esterno dell’Albingaunia che ha ritrovato la gioia personale tra le mura amiche del Riva. Lontano dai campi per 3 mesi, complice un infortunio al polso, ma sempre presente sugli spalti a tifare i suoi compagni. Domenica aveva portato la rete del momentaneo 2-0, gol che mette la ciliegina sulla torta di un’azione da ‘tiki-taka guardiolano” made in Fazio-Bianco-Marquez.

“È un momento no, da qualche settimana gira tutto male – spiega Bianco -, veniamo da prestazioni importanti e di livello in cui non raccogliamo niente. È difficile commentare questo pareggio. Vai in vantaggio 2-0, è impensabile che negli ultimi cinque minuti subiamo due gol che erano evitabili. Ora più che mai dobbiamo rimanere uniti, solo così possiamo uscire da questa situazione”.

“Posso solo assicurare che non molleremo di un millimetro – continua il giocatore -, una partita come abbiamo visto può cambiare in cinque minuti. Se rimarremo sul pezzo, disputeremo la nostra stagione come stiamo facendo, raccoglieremo i frutti che ci meritiamo. Il gol dopo l’infortunio? Fa piacere, era anche il secondo e sembrava avesse messo una pietra sulla partita. Alla fine dispiace, c’è tanto rammarico dopo questo risultato”.

Dal suo infortunio il parco attaccanti ingauno si è sempre di più riempito, ma la competizione non spaventa Bianco: “La vivo in modo sereno. Competo per il posto con due ragazzi veramente bravi e molto forti. Ci alleniamo tutti molto forte in settimana, penso che dobbiamo sempre cercare di mettere in difficoltà il mister nella preparazione della formazione, penso che ci stiamo riuscendo”.

Su cosa cambiare nel dettaglio: “Dobbiamo semplicemente capire la situazione e rimanere uniti, avere la fame che ultimamente un pochettino sembra essere calata. Dobbiamo riprenderla, metterci voglia e cuore. Così potremo ribaltare la situazione”.