Evento

Albenga, venerdì 13 febbraio un incontro sulla drammatica situazione sanitaria nella Striscia di Gaza

Appuntamento alle 21, all’Auditorium San Carlo: sarà proiettato il documentario "Gaza: Doctors Under Attack"

Auditorium San Carlo Albenga

Albenga. “Cosa significa curare quando gli ospedali diventano un bersaglio?” Venerdì 13 febbraio, alle 21, l’Auditorium San Carlo di Albenga (via Roma 70) ospiterà una serata di informazione e testimonianza dedicata alla drammatica situazione sanitaria nella Striscia di Gaza.

L’evento, organizzato dal gruppo Sanitari per Gaza – Liguria in collaborazione con l’Associazione Culturale Liguria Palestina, vedrà la proiezione del film inchiesta “Gaza: Doctors Under Attack”.

“Il documentario, – hanno spiegato gli organizzatori dell’evento, – offre uno sguardo crudo e necessario sulla realtà che medici, infermieri e soccorritori affrontano quotidianamente, continuando a operare in condizioni estreme per salvare vite umane. Attraverso interviste e riprese sul campo, l’opera denuncia la sistematica persecuzione del personale sanitario e la violazione del diritto alla salute”.

La proiezione sarà in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’invito è aperto a tutta la cittadinanza “per un momento di riflessione condivisa e solidarietà”.

