Albenga, vendite insufficienti: chiude l’ultimo negozio Casa Shop in Liguria

Albenga. Si è chiusa definitivamente domenica scorsa, 1 febbraio, la storia di Casa Shop ad Albenga, l’ultimo negozio della catena rimasto in Liguria. La chiusura segna la fine di un percorso di ripresa iniziato a settembre dello scorso anno con grandi speranze, nonostante il fallimento della casa madre in Belgio.

A raccontare le motivazioni e i prossimi passi è Christian Parmigiani, Country Manager Italy: “Le vendite del progetto albenganese non hanno resistito nel periodo novembre-dicembre. Quindi, essendo all’interno di una procedura di composizione negoziata, si è dovuto scegliere di fermare l’attività” spiega ai microfoni di IVG.

Il negozio, che dava lavoro a cinque dipendenti regolarmente retribuiti, ha tentato di ripartire dopo il fallimento della catena, ma i risultati delle vendite natalizie non sono stati all’altezza delle aspettative: “Si era avviato su una strada positiva, ma per il periodo Natale non ha dato i risultati necessari“, aggiunge Parmigiani.

Nonostante la chiusura, la gestione è stata ordinata e trasparente. Il Country Manager rassicura: “Si è scelto di andare verso una procedura di liquidazione aziendale ordinata – ricorda Parmigiani -, per questo i dipendenti stanno comunque mantenendo un trattamento completo. Continuiamo l’attività di ricollocamento dei lavoratori come fatto sinora, cercando di preservare gli impieghi, coinvolgendo altre insegne che possano subentrare nello stesso punto vendita”.

L’ultimo negozio rimasto in Liguria ha chiuso dopo un periodo di grande incertezza: la catena madre in Belgio era fallita più di un anno fa, e le altre filiali italiane avevano già abbassato le serrande da mesi. Grazie agli interventi di salvataggio del Country Manager, il punto vendita albenganese era riuscito a sopravvivere fino a questo momento.

L’obiettivo ora è il passaggio del punto vendita ad altre insegne di interesse, mantenendo lo stesso spazio e assorbendo il personale: un modo per non disperdere l’esperienza e la professionalità accumulata.