Albenga, riparte la Commissione De.Co.: i carciofi di “Costa Verde” ottengono il marchio

Albenga. Riparte ad Albenga l’attività della Commissione De.Co.che oggi, giovedì 12 febbraio, si è riunita per valutare la prima istanza pervenuta da parte dell’Azienda Agricola “Costa Verde” di Macciò Alfredo.

Hanno partecipato all’incontro: il Presidente del Consiglio Comunale con delega all’Agricoltura Alberto Passino, l’Assessore al Turismo e al Commercio Camilla Vio, il Dirigente dell’Ufficio Commercio Franca Briano, Laura Ravera in qualità di esperta del settore produttivo e commerciale locale e Luisa Elena quale esperta di tradizioni locali. Collegati da remoto gli esperti del settore agro-alimentare Stefano Pezzini e Roberto Pirino. La valutazione dell’istanza ha dato esito positivo e da oggi l’azienda agricola Costa Verde potrà utilizzare il marchio De. Co. per i propri carciofi. Ricordiamo che la Denominazione Comunale di Origine (De.Co.) è un riconoscimento attribuito dagli enti locali a prodotti agroalimentari, artigianali e attività tipiche particolarmente caratteristici e storicamente legati al territorio, con l’obiettivo di tutelarli e valorizzarli.

Afferma l’Assessore al Commercio e Turismo Camilla Vio: “Sono molto soddisfatta della ripartenza dell’attività della Commissione De.Co. e che questo nuovo percorso si apra con l’adesione dell’Azienda Agricola “Costa Verde”. La De.Co. rappresenta uno strumento importante di promozione della città nell’ambito del turismo enogastronomico ed esperienziale, un settore in forte crescita che unisce la qualità del nostro paesaggio all’eccellenza dei prodotti tipici locali. L’obiettivo dell’Amministrazione è continuare a investire in questa direzione, valorizzando un comparto che costituisce una concreta opportunità di sviluppo per l’economia del territorio. Ringrazio tutti i componenti della Commissione per l’impegno dimostrato e anticipo che presto ci saranno nuovi momenti di confronto e il rinnovo ufficiale dei membri della Commissione”.

Aggiunge il Presidente del Consiglio Comunale con delega all’Agricoltura Alberto Passino: “L’impegno dell’Amministrazione comunale è rivolto a sostenere e valorizzare il comparto agricolo locale, che rappresenta una risorsa fondamentale per il territorio. In questa prospettiva stiamo portando avanti diverse strategie, anche in collaborazione con la Regione Liguria. Il lavoro sulle De.Co., sviluppato in sinergia tra Amministrazione ed esperti, è essenziale perché consente di promuovere le imprese agricole e certificare la qualità delle loro produzioni. Ringrazio l’Azienda “Costa Verde”, che da oggi potrà fregiarsi del marchio De.Co. per i suoi carciofi, e invito le altre realtà del territorio a presentare domanda per i propri prodotti affinchè possano ottenere questo importante riconoscimento”.